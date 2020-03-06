DSÖ'den dünyanın merak ettiği koronavirüs açıklaması
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüste yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. Avrupa ülkeleri panikte! Virüs birçok ülkeye daha sıçradı. Uzmanlar virüsün yaz aylarında sıcaklığın artmasıyla birlikte etkisini yitireceğini açıklamıştı. DSÖ yetkililerinden çok çarpıcı açıklamalar geldi.
Çin'in ardından Avrupa'da da hızla yayılan corona virüste vaka ve ölüm sayısı giderek artıyor! İşte tüm gelişmeler...
SON RAKAMLAR
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 100 bini geçti. Hükümetler ise virüsün ilerlemesini durdurmak için sert önlemler almaya devam ediyor.
Bu sayıyla birlikte son yıllarda yaşanan diğer büyük salgınları da gölgede bıraktı. Daha önce küresel ölçekte etkili olan SARS, MERS ve Ebola salgınları daha az insanı etkilemiş, fakat ölüm oranları daha yüksek olmuştu.
Kovid-19 görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısını 100 bin 718 olarak güncelledi. Sitede yeni tip koronavirüsten 3 bin 412 kişinin öldüğü, 55 bin 991 kişinin iyileştiği belirtildi.