Dr. Mehmet Öz'den koronavirüs açıklaması: Şimdiye kadar ölüm oranını azaltan tek ilaç
Dünyaca ünlü Türk kalp cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüs ile mücadelede etkili ilacın bulunduğunu "size mükemmel bir haberim var" sözleriyle duyurdu.
Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını için bilim insanları aşı ve ilaç çalışmalarını son hızla yürütürken güzel gelişmeler yaşanmaya başladı. ABD'de yaşayan Türk cerrah Mehmet Öz, "Şimdiye kadar ölüm oranını azaltan tek ilaç" açıklaması yaptı.
Doktor Mehmet Öz, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: Koronavirüs'ün ilacı olarak söylenen deksametazon ile ilgili size mükemmel bir haberim var, bunu sizinle paylaşmak istiyorum.
Oxford Üniversitesi uzmanlarının Koronavirüs tedavisinde etkili olduğunu söylediği ilaç ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) açıklama geldi.
"Büyük bir ilerleme"
Bu tedavi özellikle oksijen desteği ya da solunum cihazına ihtiyaç duyan hastalar arasındaki ölüm oranını azaltan ilk uygulama, büyük bir ilerleme.