Dozunu kaçırdı! Lvbel C5'i sahnede izlenyenler şoke oldu...

Ünlü rapçi Lvbel C5'in konserindeki sahne şovu, bir hayranı için beklenmedik bir zararla sonuçlandı. Sahne üzerindeki pilates topuna sert bir şut çeken şarkıcı, o anları kayda alan bir izleyicisini hedef aldı. Hızla tribüne yönelen top, hayranının elindeki cep telefonuna isabet ederek cihazın hasar almasına neden oldu.