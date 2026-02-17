Dozunu kaçırdı! Lvbel C5'i sahnede izlenyenler şoke oldu...
Ünlü rapçi Lvbel C5 konserinde heyecan ve gerilşm bir anda yaşandı. Sahneden izleyiciye top fırlatan sanatçının o hareketi eleştiri aldı...
Ünlü rapçi Lvbel C5, konser esnasında pilates topuna şut çekerek şov yapmaya kalktı.
Top, o anları kayda alan bir hayranının cep telefonuna isabet etti. Hayranı o anları, "Bana bir telefon borcun var." diyerek paylaştı.
Ünlü rapçi Lvbel C5'in konserindeki sahne şovu, bir hayranı için beklenmedik bir zararla sonuçlandı. Sahne üzerindeki pilates topuna sert bir şut çeken şarkıcı, o anları kayda alan bir izleyicisini hedef aldı. Hızla tribüne yönelen top, hayranının elindeki cep telefonuna isabet ederek cihazın hasar almasına neden oldu.
"BANA BİR TELEFON BORCUN VAR"
O anları sosyal medya hesabından paylaşan mağdur hayran, kırılan telefonunu göstererek sanatçıya seslendi. Paylaşımına "Bana bir telefon borcun var" notunu düşen genç izleyicinin bu sitemi kısa sürede gündem oldu.