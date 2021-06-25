Down sendromlu Tuğba'nın mutluluğu: Gelinlik ve düğün hayali gerçeğe dönüştü

Kentte, babası vefat eden 3 çocuklu ailenin en büyük çocuğu olan down sendromlu Tuğba Kınacı, yıllardır annesi Filiz Kınacı ile eğitim gördüğü rehabilitasyon merkezindeki öğretmenlerine gelinlik giyerek, düğününün olması hayalini kurduğunu söyledi.