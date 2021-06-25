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Down sendromlu Tuğba'nın mutluluğu: Gelinlik ve düğün hayali gerçeğe dönüştü

Down sendromlu Tuğba'nın mutluluğu: Gelinlik ve düğün hayali gerçeğe dönüştü

GAZİANTEP'te down sendromlu Tuğba Kınacı'nın (28), gelinlik giyip evlilik hayali gerçek oldu. Genç kızın yüzündeki mutluluk, etrafındaki herkesi hem neşelendirdi hem duygulandırdı.

Down sendromlu Tuğba'nın mutluluğu: Gelinlik ve düğün hayali gerçeğe dönüştü

Kentte, babası vefat eden 3 çocuklu ailenin en büyük çocuğu olan down sendromlu Tuğba Kınacı, yıllardır annesi Filiz Kınacı ile eğitim gördüğü rehabilitasyon merkezindeki öğretmenlerine gelinlik giyerek, düğününün olması hayalini kurduğunu söyledi.

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Down sendromlu Tuğba'nın mutluluğu: Gelinlik ve düğün hayali gerçeğe dönüştü

Merkezdeki öğretmenler Ali Çolak ve Kübra Çelik, Tuğba'nın hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti. 

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Down sendromlu Tuğba'nın mutluluğu: Gelinlik ve düğün hayali gerçeğe dönüştü

Öğretmenler, down sendromlu Tuğba'nın annesi Filiz Kınacı'nın da onay vermesinin ardından gelinlik firması, kuaför, fotoğrafçı ve davul zurna ekibine durumu anlatarak destek istedi. 

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Down sendromlu Tuğba'nın mutluluğu: Gelinlik ve düğün hayali gerçeğe dönüştü

Yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının ardından Tuğba, sabah saatlerinde evinden alınarak önce gelinlik giydirildi. Ardından kuaföre giden Tuğba'nın saç ve makyajı yapıldı, parkta fotoğrafları çekildi. 

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