Down sendromlu Tuğba'nın mutluluğu: Gelinlik ve düğün hayali gerçeğe dönüştü
GAZİANTEP'te down sendromlu Tuğba Kınacı'nın (28), gelinlik giyip evlilik hayali gerçek oldu. Genç kızın yüzündeki mutluluk, etrafındaki herkesi hem neşelendirdi hem duygulandırdı.
Kentte, babası vefat eden 3 çocuklu ailenin en büyük çocuğu olan down sendromlu Tuğba Kınacı, yıllardır annesi Filiz Kınacı ile eğitim gördüğü rehabilitasyon merkezindeki öğretmenlerine gelinlik giyerek, düğününün olması hayalini kurduğunu söyledi.
Merkezdeki öğretmenler Ali Çolak ve Kübra Çelik, Tuğba'nın hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti.
Öğretmenler, down sendromlu Tuğba'nın annesi Filiz Kınacı'nın da onay vermesinin ardından gelinlik firması, kuaför, fotoğrafçı ve davul zurna ekibine durumu anlatarak destek istedi.
Yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının ardından Tuğba, sabah saatlerinde evinden alınarak önce gelinlik giydirildi. Ardından kuaföre giden Tuğba'nın saç ve makyajı yapıldı, parkta fotoğrafları çekildi.