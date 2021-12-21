Dövize endeksli mevduat sistemi nasıl işleyecek? Detaylar ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlara yeni bir finansal alternatif sunulacağını duyurdu. Erdoğan, "Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak" dedi. Peki dövize endeksli yeni mevduat sistemi nasıl işleyecek?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından ekonomi gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.Kurdaki dalgalanmaları durdurmak için serbest piyasa ekonomisi içinde yeni araçların devreye alınacağını belirten Erdoğan, "Tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz.
Bu yeni araç şöyle işleyecektir; insanlarımızın bankadaki Türk lirası varlığının mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek ama kur getirisi mevduat kazancının üstünde kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek." ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın söz konusu açıklamasının ardından dövize endeksli yeni mevduat sisteminin nasıl işleyeceği merak konusu oldu.
Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, konuyla ilgili detayları tek tek açıkladı.