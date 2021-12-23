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Dövizden TL’ye kar ederek geçin! İşte yeni modelin bomba detayları

Dövizden TL’ye kar ederek geçin! İşte yeni modelin bomba detayları

Türk Lirası’na geçişi özendirmek için bir hamle de Merkez Bankası’ndan geldi. Kur artışının faiz getirisini geçmesi durumunda, dövizini TL’ye dönüştürenlere farkı Merkez ödeyecek.

Dövizden TL’ye kar ederek geçin! İşte yeni modelin bomba detayları

Merkez Bankası, Hazine'nin TL'ye dönüşüm uygulamasına katkı sunmak amacıyla, "Bir defalık döviz tevdiat hesabı dönüşümü" desteği başlattı. Buna göre, 20 Aralık itibarıyla dolar, euro ve sterlin cinsinden hesabı bulunanların, TL vadeli hesaba geçmesi durumunda aynı şekilde kur farkı alabilecek. 

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Dövizden TL’ye kar ederek geçin! İşte yeni modelin bomba detayları

Kurdaki yükselişin faiz getirisini geçmesi durumunda aradaki fark Merkez Bankası tarafından ödenecek.

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Dövizden TL’ye kar ederek geçin! İşte yeni modelin bomba detayları

İki farklı uygulama

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre kurdaki muhtemel yükselişten tedirginlik duyan vatandaşların TL'ye yönelmesi için iki farklı imkân sunuldu. "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatı"nda kurdaki yükselişin vade sonunda faiz getirisini geçmesi durumunda aradaki fark Hazine tarafından karşılanacak. 

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Dövizden TL’ye kar ederek geçin! İşte yeni modelin bomba detayları

20 Aralık itibarıyla döviz hesabı bulunanların TL vadeli mevduat hesabına geçmesi durumunda ise benzer şekilde fark Merkez Bankası tarafından karşılanacak. 

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