Dövizde devalüasyon kapıda! Paranızı altına yatırın hükümetler el koyamasın diye...

Ünlü yatırımcı Mark Mobius kurlardaki devalüasyon riskine karşı yatırımcılara portföylerinin yüzde 10'unu altına ayırmaları tavsiyesinde bulundu. Mobius "Hükümetlerin tüm altına el koyma tehlikesi olmaksızın hemen erişebileceğiniz fiziki altına sahip olmak çok daha iyi olacak" dedi.

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FED cephesinden gelen güvercin mesajlar altın için pozitif bir atmosfer yaratırken, ünlü yatırımcı Mark Mobius'tan da altın tavsiyesi geldi. Mobius, koronavirüs salgınıyla mücadele için uygulamaya geçirilen görülmemiş boyuttaki teşvikleri takiben kurlarda devalüasyon yaşanacağını, yatırımcıların portföylerinin yüzde 10'unu fiziki altına ayırmaları gerektiğini söyledi.

Küresel kur devalüasyonu kapıda mı?

Bloomberg'in haberine göre Mobius, inanılmaz boyuttaki para arzı dikkate alındığında önümüzdeki yıl küresel olarak kur devalüasyonunun oldukça önemli bir konu olarak gündeme geleceğini belirtti.

Hükümetlerin el koyamayacağı fiziki altın alın

Altın konusunda pozitif yaklaşımıyla bilinen Mobius "Hükümetlerin tüm altına el koyma tehlikesi olmaksızın hemen erişebileceğiniz fiziki altına sahip olmak çok daha iyi olacak" ifadelerini kullandı.

Geçen yıl rekor kırmıştı

Koronavirüs salgını dolayısıyla yatırımcıların güvenli limanları tercih etmesi nedeniyle altın geçen sene 2 bin doları aşarak rekor kırmış, aşılamaların hızlanmasıyla ise geri çekilmeye başlamıştı.

2021 yılında altın fiyatlarında yüzde 5'e yakın düşüş izlendi. Buna karşın bu yıl hisse senedi piyasalarında rekorlar birbirini izledi.

Bu trend dolayısıyla yatırımcılar altın odaklı yatırım fonlarından uzaklaşmaya devam etti. Bloomberg verilerine göre 12 ayda altın odaklı pozisyonlar yüzde 8,5 düştü.