Döviz piyasasında hareketlilik sürüyor! Dolar bugün kaç TL, euro ne kadar oldu?

Döviz piyasasında 16 Eylül 2026 Çarşamba günü dolar ve euro kurları yakından takip ediliyor. “Dolar bugün ne kadar?”, “16 Eylül dolar kaç TL?”, “Euro alış-satış fiyatı ne kadar?” ve “1 euro kaç TL oldu?” gibi sorular araştırılıyor. Gün içindeki piyasa verilerinde dolar 48,66 TL, euro ise 56,20 TL seviyelerine yakın işlem gördü. Peki dolar ve euro alış-satış fiyatları ne kadar, sterlin kaç TL oldu? İşte ayrıntılar.

16 EYLÜL DOLAR ALIŞ-SATIŞ FİYATI NE KADAR?

16 Eylül 2026 gün içindeki verilere göre doların alış fiyatı 48,6566 TL, satış fiyatı ise 48,6593 TL seviyesinde gerçekleşti. Dolar güne 48,6255 TL civarından başlarken gün içerisinde 48,6679 TL seviyesine kadar yükseldi. En düşük seviye ise 48,6142 TL oldu.

16 EYLÜL EURO ALIŞ-SATIŞ FİYATI KAÇ TL?

Euro/TL’de alış fiyatı 56,1878 TL, satış fiyatı ise 56,1975 TL seviyesinde gerçekleşti. Euro güne 56,1826 TL civarından başladı. Gün içerisinde 56,2707 TL’ye kadar yükselen euro, en düşük 56,1157 TL seviyesini gördü.

1 DOLAR BUGÜN KAÇ TL?

Serbest piyasada 1 ABD doları 16 Eylül’de yaklaşık 48,66 TL seviyesinde işlem görüyor. Dolar/TL’de günlük hareket sınırlı kalırken bankalar ve döviz bürolarında uygulanan alış-satış makası nedeniyle vatandaşların karşılaşacağı rakamlar farklılaşabiliyor.

1 EURO BUGÜN KAÇ TL?

Euro 16 Eylül’de yaklaşık 56,20 TL seviyesinde bulunuyor. Euro/TL’de gün içerisinde aşağı ve yukarı yönlü hareketler yaşanırken euro/dolar paritesindeki değişimler de TL karşısındaki fiyatı etkiliyor.

STERLİN BUGÜN NE KADAR?

İngiliz sterlininin alış fiyatı gün içinde yaklaşık 65,58 TL, satış fiyatı ise 65,60 TL seviyesinde gerçekleşti. Sterlin/TL de dolar ve euro gibi küresel döviz piyasalarındaki hareketlerden etkileniyor.

DOLAR BUGÜN NEDEN YÜKSELİYOR?

Dolar/TL’deki sınırlı yükselişte küresel dolar hareketleri ve ABD Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesindeki beklentiler etkili oluyor. Yurt içinde ise enflasyon görünümü, TCMB’nin para politikası ve döviz talebi kurun yönü açısından takip edilen başlıklar arasında bulunuyor.

FED FAİZ KARARI DOLAR VE EUROYU NASIL ETKİLEYEBİLİR?

Piyasaların odağında Fed’in faiz kararı ve karar sonrasında verilecek mesajlar bulunuyor. Fed’in daha sıkı para politikasına işaret etmesi doların küresel ölçekte güçlenmesine yol açabilir. Daha yumuşak mesajlar ise dolar endeksinde geri çekilme yaratabilir. Bu hareketler dolar/TL’nin yanı sıra euro/dolar paritesi üzerinden euro/TL fiyatlarına da yansıyabilir.