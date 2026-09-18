Döviz piyasasında haftanın son günü hareketli! Dolar kaç TL, euro alış-satış fiyatı ne kadar?

Döviz piyasalarında 18 Eylül 2026 Cuma günü haftanın son işlem hareketleri yaşanıyor. “Dolar bugün kaç TL?”, “18 Eylül euro ne kadar?”, “Dolar alış-satış fiyatı kaç?” ve “Fed sonrası döviz kurları nasıl hareket etti?” soruları araştırılıyor. Serbest piyasada dolar/TL 48,78 seviyelerinde işlem görürken euro/TL 56,06 TL civarında bulunuyor. Fed’in 25 baz puanlık faiz artırımının ardından dolar küresel piyasalarda güç kazanırken, euro/dolar paritesindeki hareket euro/TL fiyatlamasında etkili oluyor.

18 EYLÜL DOLAR BUGÜN KAÇ TL?

18 Eylül 2026 güncel döviz verilerine göre doların alış fiyatı 48,7833 TL, satış fiyatı ise 48,7867 TL seviyesinde bulunuyor. Dolar/TL gün içinde 48,79 TL seviyesine kadar yükseldi.

18 EYLÜL EURO BUGÜN NE KADAR?

Euro/TL’de güncel fiyatlar 56,0524 TL alış, 56,0628 TL satış seviyesinde gerçekleşiyor. Euro gün içinde 56,10 TL seviyesini test ederken en düşük seviyelerde 55,94 TL civarı görüldü.

1 DOLAR KAÇ TL OLDU?

Serbest piyasada 1 ABD doları 18 Eylül’de yaklaşık 48,79 TL seviyesinden işlem görüyor. Banka ve döviz bürolarında uygulanan alış-satış farkı nedeniyle vatandaşların gördüğü rakamlar küçük farklılıklar gösterebiliyor.

1 EURO KAÇ TL OLDU?

18 Eylül itibarıyla 1 euro yaklaşık 56,06 TL seviyesinde bulunuyor. Euro fiyatında küresel piyasalardaki dolar hareketi ve Avrupa Merkez Bankası beklentileri etkili oluyor.

STERLİN BUGÜN KAÇ TL?

İngiliz sterlini 18 Eylül’de yaklaşık 65,24 TL seviyesinde işlem görüyor. Sterlin/TL fiyatı da dolar hareketi ve küresel para piyasalarındaki gelişmelerden etkileniyor.

FED KARARI SONRASI DOLAR NEDEN YÜKSELDİ?

Fed’in politika faizini 25 baz puan artırması sonrası piyasalar ABD Merkez Bankası’nın gelecek dönemde izleyeceği para politikasını fiyatlamaya başladı. Daha yüksek faiz beklentileri doların küresel ölçekte destek bulmasına neden olabiliyor. Ancak kur hareketlerinde yalnızca Fed değil, Türkiye’deki ekonomik gelişmeler ve küresel risk iştahı da belirleyici oluyor.

EURO NEDEN DOLAR KARŞISINDA HAREKETLİ?

Euro/dolar paritesi, Fed kararının ardından dolar lehine hareketlerden etkileniyor. ABD faizlerinin yüksek kalacağı beklentisi dolar talebini artırırken euro üzerinde baskı oluşturabiliyor. Euro/TL’de ise hem parite hem de dolar/TL hareketi birlikte takip ediliyor.

DOLAR VE EURODA YÖN NE OLACAK?

Döviz piyasalarında önümüzdeki dönemde Fed’in faiz politikası, ABD ekonomik verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın kararları ve küresel jeopolitik gelişmeler takip edilecek. Kur hareketlerinde kısa vadeli dalgalanmalar yaşanabileceği belirtilirken yatırımcılar yeni ekonomik verileri izliyor.