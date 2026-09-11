Döviz piyasasında dolar hareketliliği! 11 Eylül dolar alış-satış fiyatları kaç TL?

Döviz piyasasında 11 Eylül 2026 Cuma günü dolar kurundaki hareketlilik yakından takip ediliyor. “Dolar bugün ne kadar?”, “11 Eylül dolar alış fiyatı kaç TL?”, “Dolar satış fiyatı ne kadar?” ve “1 dolar kaç TL oldu?” gibi sorular araştırılıyor. Güncel piyasa verilerinde dolar 48,60 TL seviyelerinde işlem görüyor. Peki dolar alış-satış fiyatları ne kadar, euro ve sterlin kaç TL? İşte ayrıntılar...

11 EYLÜL DOLAR ALIŞ-SATIŞ FİYATI NE KADAR?

11 Eylül 2026 güncel piyasa verilerine göre doların alış fiyatı yaklaşık 48,60 TL, satış fiyatı ise 48,61 TL seviyesinde bulunuyor. Habertürk verilerinde saat 13.07 itibarıyla dolar alış 48,6034 TL, satış 48,6068 TL olarak yer aldı. Döviz.com verilerinde ise alış 48,6020 TL, satış 48,6077 TL seviyesinde görüldü.

1 DOLAR BUGÜN KAÇ TL?

Serbest piyasada 1 ABD doları 11 Eylül’de yaklaşık 48,60 TL seviyesinde işlem görüyor. Gün içindeki fiyat değişimleri nedeniyle bankalar, döviz büroları ve serbest piyasa arasında küçük alış-satış farkları oluşabiliyor. Bu nedenle işlem yapılacak kurumun anlık kuru ayrıca kontrol ediliyor.

DOLAR BUGÜN EN YÜKSEK KAÇ TL’Yİ GÖRDÜ?

11 Eylül’de dolar/TL gün içinde 48,61 TL seviyesinin üzerine çıktı. Habertürk verilerine göre kur en yüksek 48,6110 TL’yi, en düşük ise 48,5520 TL’yi gördü. Döviz.com verilerinde gün içi zirve 48,6130 TL olarak kaydedildi.

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Dolar/TL’deki sınırlı yükselişte iç piyasadaki döviz talebi, küresel dolar hareketleri ve para politikası beklentileri etkili oluyor. Kur ayrıca enflasyon görünümü, faiz beklentileri ve yabancı yatırımcı hareketlerine karşı da hassas seyrediyor. 11 Eylül’de günlük artış yaklaşık yüzde 0,1-0,2 bandında kaldı.

EURO VE STERLİN BUGÜN NE KADAR?

11 Eylül’de euro alış fiyatı yaklaşık 56,43 TL, satış fiyatı 56,44 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin ise yaklaşık 65,75 TL alış ve 65,76 TL satış seviyesinden işlem görüyor. Döviz kurlarında gün boyunca anlık değişimler yaşanabiliyor.

DOLAR KURU YÜKSELMEYE DEVAM EDER Mİ?

Dolar/TL’nin kısa vadeli yönünde Türkiye’de faiz ve enflasyon beklentileri ile küresel dolar endeksi belirleyici olacak. TCMB’nin para politikası mesajları, ABD’den gelecek ekonomik veriler ve küresel risk iştahındaki değişimler kur üzerinde hareketlilik yaratabilir.