Döviz büroları önünde kuyruk! Yastık altındaki dolarını kapan panik halinde koştu!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlere ilişkin değerlendirmelerin ardından vatandaşlar, satış yapmak için döviz bürolarına geldi. Dövizini satmak isteyenler daha bürolar açılmadan kapılarda kuyruk oluşturdu. Döviz güne uzun aradan sonra tekrar düşüşle başladı.
Dövizin 12 lira seviyelerini görecek kadar düşüşe geçmesi sonrası elinde döviz bulunduranlar daha döviz büroları açılmadan kapıda kuyruk oluşturdu. Yüksek kurdan döviz alanlar bir an evvel doları elinden çıkarmak için bürolara koştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dövize endeksli mevduat sistemi ve ekonomik yeni tedbirleri anlatmasıyla dün 17 lira seviyesinden kapanan kur sert düşüşe uğramıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam yaptığı açıklamalarla döviz kurlarında başlayan düşüş bugün de sürüyor.
Yeni güne de değer kaybıyla başlayan ve son 1 ayın en düşük seviyesi olan 11,1234'ü gören dolar/TL, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 13,6 azalışla 11,6063 seviyesinde işlem görüyor.
Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 13,7 değer kaybederek 13,0907'den, sterlin/TL yüzde 6,10 azalışla 17,3240'tan satılıyor. Böylece dün akşamdan bu yana döviz kurlarında yüzde 40 civarında düşüş yaşandı.
Serbest piyasada 12,1870 liradan alınan dolar 12,1890 liradan satılıyor. 13,7310 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 13,7330 lira olarak belirlendi.