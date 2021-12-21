Döviz büroları önünde kuyruk! Dolarını kapan panik halinde koştu! İşlem yok diyen var!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlere ilişkin değerlendirmelerin ardından vatandaşlar, satış yapmak için döviz bürolarına geldi. Dövizini satmak isteyenler daha bürolar açılmadan kapılarda kuyruk oluşturdu. Döviz güne uzun aradan sonra tekrar düşüşle başladı.
Dövizin 12 lira seviyelerini görecek kadar düşüşe geçmesi sonrası elinde döviz bulunduranlar daha döviz büroları açılmadan kapıda kuyruk oluşturdu. Yüksek kurdan döviz alanlar bir an evvel doları elinden çıkarmak için bürolara koştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dövize endeksli mevduat sistemi ve ekonomik yeni tedbirleri anlatmasıyla dün 17 lira seviyesinden kapanan kur sert düşüşe uğramıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam yaptığı açıklamalarla döviz kurlarında başlayan düşüş bugün de sürüyor.
Yeni güne de değer kaybıyla başlayan ve son 1 ayın en düşük seviyesi olan 11,1234'ü gören dolar/TL, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 13,6 azalışla 11,6063 seviyesinde işleme başladı.
İşlem yapmayanlar var
Kapalıçarşı'daki döviz bürolarının açılmasıyla vatandaşlar ellerindeki dolarları bozdurmaya başladı. Bazı döviz bürolarının ise işlem yapmadığı, ekranlarına fiyatları yansıtmadığı görüldü.
Bazı kuyumcuların da altın bozdurmaya gelen vatandaşları "Bugün işlem yapmayacağız." diyerek geri çevirdiği gözlendi.
Tahtakale'de bürosu bulunan döviz ve altın uzmanı Adnan Kapukaya, piyasanın güne satış ile başladığını, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından doların 18,50 TL'den 11,20 TL'ye, avronun 21 TL'den 13,43 TL'ye düştüğünü ve piyasada bir rahatlama görüldüğünü söyledi.