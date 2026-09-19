Dosta güven düşmana korku! 100 gemiyle üç denizde Denizkurdu tatbikatı gerçekleştirilecek
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı'nın 100 gemi ile 20-25 Eylül'de Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de icra edileceğini bildirdi.
Serap Aydoğan
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı'nın 100 gemi ile 20-25 Eylül'de Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de icra edileceğini bildirdi.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı, 100 gemi, 50 hava vasıtası, 14 bin personelin katılımıyla 20-25 Eylül tarihlerinde Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilecek.