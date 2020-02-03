Dorukhan Toköz'den sevgilisine tehdit: Seni ve aileni bitireceğim

Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz’ün (23) 9 ay ilişki yaşadığı eski sevgilisi Cansu Gezer, milli futbolcunun kendisini tehdit ettiğini iddia ederek 30 Ocak 2020 tarihinde mahkemeye başvurdu. Gezer, Toköz hakkında tedbir kararı verilmesini talep etti.