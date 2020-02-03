Dorukhan Toköz'den sevgilisine tehdit: Seni ve aileni bitireceğim
Beşiktaş'ın genç futbolcusu Dorukhan Toköz, sevgilisi Cansu Gezer'i 'Senin ve ailenin hayatını bitireceğim. Sana onca yaptıklarım haram zıkkım olsun' sözleriyle tehdit etti.
Geçtiğimiz sezon Eskişehirspor'dan Beşiktaş'a transfer olan ve başarılı performansıyla milli takıma kadar yükselen Dorukhan Toköz'ün başı belada.
Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz’ün (23) 9 ay ilişki yaşadığı eski sevgilisi Cansu Gezer, milli futbolcunun kendisini tehdit ettiğini iddia ederek 30 Ocak 2020 tarihinde mahkemeye başvurdu. Gezer, Toköz hakkında tedbir kararı verilmesini talep etti.
Talebi değerlendiren İstanbul Anadolu 2. Aile Mahkemesi, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca Cansu Gezer’in korunma altına alınmasına karar verdi.
Dorukhan Toköz hakkında 1 ay süreyle uzaklaştırma kararı veren mahkeme, Toköz’ün Gezer’e karşı şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına ve tedbir isteyeni iletişim araçları ile rahatsız etmemesine hükmetti.