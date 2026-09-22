Dorukhan Büyükışık’ın ölümüyle ilgili yeni gelişme: Cinayet şüphesi güçlendi

İzmir'de 13 Mayıs 2018'de inşaat şantiyesinde ölü bulunan Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Hazırlanan ek iddianamede Dorukhan Büyükışık’ın sırt bölgesine sert ve etkili bir şekilde demir çubuk ile vurularak darp edilmek suretiyle öldürülmüş olabileceği kanaatine varıldı.

Başlangıçta "intihar" veya "yüksekten düşme" olarak kayıtlara geçen olayın ardından yürütülen derinleştirilmiş soruşturmada, cinayetin üzerinin örtülmeye çalışıldığı ve delillerin karartıldığı da tespit edildi.

Soruşturma kapsamında 26 şüpheli hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ile "yalan tanıklık" suçlarından dava açıldı.

DEMİR ÇUBUKLA DÖVÜLMÜŞ OLABİLECEĞİ DEĞERLENDİRİLDİ

Tanyer Yapı Anonim Şirketi'ne ait "Bulut Orman Evleri" isimli inşaat şantiye alanındaki 7 katlı apartman bloğunun önünde bulunan Büyükışık'ın ölümü başlangıçta "intihar" olarak kayıtlara geçti.

Dosyada bulunan 30 Temmuz 2018 tarihli otopsi raporunda ise ölümün, genel beden travmasına bağlı çok sayıda kosta yani kaburga kırığı ve iç organ yaralanmalarına bağlı iç kanama sonucu meydana geldiği belirtildi. Raporda, travmatik bulguların oluşum mekanizmasının adli tahkikatla aydınlatılması gerektiği de ifade edildi.

Raporda, travmatik bulguların oluşum mekanizmasının adli tahkikatla aydınlatılmasının uygun olduğu ifade edildi. Bu nedenle ek iddianamenin, yüksekten düşme ihtimalini bilimsel olarak dışlayan bir ön kabul üzerine değil, ölüm mekanizmasının aydınlatılması için gerekli delillerin akıbetinin araştırılması üzerine kurulduğu aktarıldı.

Dosya kapsamında elde edilen yeni bilgi ve bulguların, Büyükışık'ın yüksekten düşme sonucu öldüğü yönündeki değerlendirmelerin yanı sıra darp edilerek öldürülmüş olabileceği ihtimalini de desteklediği belirtildi.

İLK SORUŞTURMADA POLİSLER VE ŞANTİYE ÇALIŞANLARI HAKKINDA DAVA AÇILDI

Büyükışık'ın ölümünün ardından olayla ilgili soruşturma yürütüldü. Dosyanın yeniden açılması sonrasında olayda görevli komiserler Atakan Kaçar (44) ve Deniz Asıcı (36), polis memurları Duygu Öztürk (35), Fikret Sarıaslan, Halil Arslandağ (55), Musa Erikçi (55), komiser yardımcısı Hüseyin Vurucu (49) ve Narlıdere Karakol Amiri İsmail Köksal (59) hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle İzmir 21'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Soruşturmanın devamında şantiyede bekçi olarak görev yapan Hüseyin Kaya (69), Hulusu Aras (77), Tayfun Çakmakçı (41), işçi Bilal Çelik (47) ve yakın bölgede bekçi olarak görev yapan Ali Gülbaşı (77) hakkında ise "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Bu iddianame İzmir 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Her iki dava sürerken dosyalar birleştirildi ve 13 sanık tutuksuz olarak İzmir 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başladı.

TAKİPSİZLİK KARARI BOZULDU

2023'te verilen takipsizlik kararı, Bakanlığın başvurusu üzerine Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi tarafından 9 Şubat 2024'te bozuldu. Soruşturma yeniden başlatılırken, 9 Mayıs 2025'te "kasten öldürme" suçundan dava açıldı.

9 İLDE 26 ŞÜPHELİYE OPERASYON YAPILDI

21 Mayıs 2026'da İzmir merkezli 9 ilde 26 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında Tanyer İnşaat ortakları Mehmet Münir Tanyer ve Mehmet Taylan Tanyer ile dönemin Narlıdere Emniyet Müdürü İsmail Yalçın'ın da bulunduğu şüphelilerden 25'i tutuklandı.

İbrahim Kazmacı'nın da 10 Haziran'da tutuklanmasıyla 26 şüphelinin tamamı tutuklandı; Duygu Öztürk Özkan daha sonra tahliye edildi.

İddianamede olay yerinin korunmaması, bazı delillerin geç incelenmesi, biyolojik örneklerin yaklaşık 13 ay sonra kriminal incelemeye gönderilmesi ve kamera kayıtlarının tamamının alınmaması gibi tespitler yer aldı. Delil muhafaza zincirinin ciddi şekilde zedelendiği belirtildi.

26 ŞÜPHELİ HAKKINDA DAVA AÇILDI

Mehmet Münir Tanyer, Mehmet Taylan Tanyer, Murat Köse, Cevdet Akay, İhsan Gökmen Ellez, Gökhan Aydoğmuş, İbrahim Kazmacı, Yiğit Aykurt, Hasan Ardıç, Aziz Kocataş, Onur Alp Saraç, Hüseyin Kaya, Bilal Çelik, Hulusu Aras, Ali Gülbaşı ve Tayfun Çakmakçı hakkında 5'er yıla kadar hapis istendi. Veli Şenol için 5 yıla, 9 polis için ise 7 yıl 6'şar aya kadar hapis talep edildi.

17 Eylül 2026 tarihli ek iddianameyle 25'i tutuklu 26 şüpheli hakkında dava açıldı ve dosya mevcut davayla birleştirildi.