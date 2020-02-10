Doruk Doğrusöz Sevda Demirel'e sahnede evlilik teklifi etti 14 şubatta nişanlanıyorlar

Bir anda sahneye çıkan Doğrusöz, sevgilisi Sevda Demirel'e şu romantik sözleri söyledi:

''Her geçen gün seni daha çok seviyorum, levellarını atlıyor, böyle inmiyor sevda artıyor. O yüzden ben diyorum ki en kötü günleri beraber yaşayalım, en güzellerini de beraber yaşayalım.''