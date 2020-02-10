Doruk Doğrusöz Sevda Demirel'e sahnede evlilik teklifi etti 14 şubatta nişanlanıyorlar
Neslihan Doğrusöz olan adını ameliyatsız cinsiyet değiştirip Doruk yapan Doğrusöz, Sevda Demirel'e sahnede evlilik teklifi etti. 2020'nin sürpriz çifti, evlilik yolunda ilk adımı atmaya hazırlanıyor.
İşte Benim Stilim yarışmasında tanınmasının ardından ameliyatsız cinsiyet değiştirmesiyle gündemi oldukça meşgul eden Neslihan Doğrusöz, adını Doruk Doğrusöz olarak değiştirdiğini de açıklamıştı. 2019 yılının sonlarına doğru Sevda Demirel ile aşkı ortaya çıkınca ise ikili, herkesi şaşırtmıştı.
Son olarak ise 14 Şubat'ta nişanlanacakları konuşulan Doruk Doğrusöz ve Sevda Demirel, evlilik yolunda ilk adımı attı. Sevda Demirel'in sahne aldığı mekanda Doğrusöz, sürpriz bir şekilde mikrofonu eline alıp evlilik teklifinde bulundu.
Bir anda sahneye çıkan Doğrusöz, sevgilisi Sevda Demirel'e şu romantik sözleri söyledi:
''Her geçen gün seni daha çok seviyorum, levellarını atlıyor, böyle inmiyor sevda artıyor. O yüzden ben diyorum ki en kötü günleri beraber yaşayalım, en güzellerini de beraber yaşayalım.''
''En kötü şeyi birbirimizle paylaşalım, en güzel şeyi de ilk birbirimizle paylaşalım. Seni çok seviyorum, çoooook. Evlen benimle, evlen! Sevda Doğrusöz, sadece soyadımı vermiyorum, hayatımı da veriyorum sana kadınım.''