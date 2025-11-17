Dört hastalık için yerli üretim: Onkoloji, kardiyoloji, sinir sistemi ve diyabette yeni ilaçlar yolda

Humanis İlaç, onkoloji, kardiyoloji, sinir sistemi hastalıkları ve diyabet alanlarında yerli ilaç geliştirme çalışmalarını hızlandırdı. Şirket, güçlü Ar-Ge altyapısı ve ihracat hedefleriyle Türkiye’nin küresel ilaç üretiminde öne çıkmayı planlıyor.

Saya Holding’in ilaç üretimi yapan iştiraki Humanis İlaç, onkoloji, kardiyoloji, merkezi sinir sistemi hastalıkları ve diyabet alanlarında yerli ilaç geliştirme çalışmalarını yoğunlaştırdı. Saya Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Mengi, yeni ürünlerin cirolarını geometrik olarak artıracağına inandıklarını söyledi.

200’den fazla ruhsatlı ürünü ve yaklaşık 100 Ar-Ge çalışanıyla faaliyet gösteren Humanis, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen en büyük beş ilaç Ar-Ge merkezinden biri olarak konumlanıyor. Şirket, QbD, EMA ve ICH standartlarına uygun olarak bugüne kadar 200 ürün ve 100’den fazla molekülü Türk tıbbına kazandırdı. 2024’te Ar-Ge harcamalarının toplam bütçedeki payı yüzde 16,2 oldu.

330 MİLYON KUTU ÜRETİM KAPASİTESİNE SAHİP

Dünya Gazetesi'nde yer alan ahebre göre, 2010 yılında Pharmactive adıyla kurulan şirket, 2022’de Humanis markasını aldı. Çerkezköy’deki 45 bin metrekarelik üretim tesisinde yıllık 330 milyon kutu üretim kapasitesine sahip. Mengi, Avrupa, Kanada ve Rusya’dan GMP sertifikaları alan Humanis’in güvenilir bir üretici olarak ihracatta da yükseliş gösterdiğini vurguladı. Şirket, Çin, Almanya, Hollanda, İngiltere, Fransa, İspanya ve pek çok ülkeye ilaç satışı yapıyor ve ABD, Afrika, BAE gibi yeni pazarlara açılmayı planlıyor.

Mengi, 2024’te 150 milyon dolar satış gerçekleştirerek güçlü bir finansal büyüme sağladıklarını belirtti. Onkoloji ve sinir sistemi alanlarında yoğun Ar-Ge çalışmaları sürüyor ve ürün çeşitliliğinin cirolara olumlu yansıması bekleniyor.

İNŞAAT ALANINI HAYATA GEÇİRDİK

Saya Holding’in diğer yatırımlarına da değinen Mengi, inşaat, sağlık, teknoloji, savunma sanayi ve makine üretimi gibi sektörlerde faaliyet gösterdiklerini açıkladı. Folkart markasıyla bugüne kadar 1 milyon 352 bin metrekarelik inşaat alanını hayata geçirdiklerini söyledi.

Cem Mengi, şirketin kültürel ve tarihsel değerleri sahiplenme vizyonuna da dikkat çekti. Klaros Kazı Çalışmaları’na sağladıkları destekle İzmir’in tarih ve kültür mirasına katkıda bulunduklarını belirtti. Ayrıca, startup satın almaları ve ileri teknoloji üretimi yapan Volt Teknoloji ve Promote markalarıyla savunma ve elektrik motoru alanında çalışmalarını sürdürdüklerini açıkladı.