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Dönmez 'Benzini en ucuz kullanan ülkeyiz' dedi Barış Yarkadaş ve Kübra Par birbirine girdi

Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in benzin fiyatlarında Avrupa mukayesesi ortalığı karıştırdı. Gazeteci Barış Yarkadaş ile Kübra Par, birbirine girdi.

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Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Habertürk canlı yayınında Kübra Par'ın konuğu oldu. Bakan Dönmez'in akaryakıt fiyatlarında Avrupa mukayesesi tartışmalara neden oldu.

Bakan Dönmez, "Benzini en ucuz kullanan ülkeyiz. Avrupa’da ortalama 26 lira. Türkiye’nin iki katına yakın" dedi.  Bakan Dönmez'in sözlerinin ardından, gazeteci Barış Yarkadaş, Kübra Par'a yüklendi.

Yarkadaş: Gazeteci de bu sözleri boş boş dinlemiş
Yarkadaş sosyal medya hesabından, "Gazeteci de bu sözleri boş boş dinlemiş… Aklına “Ne ilgisi var? Bu nasıl mukayese?” demek gelmemiş.. Tabii dert gazetecilik olmayınca, normal…" paylaşımı yaptı. 

Kübra Par: Verdiği kulis bilgileri yanlış çıkıyor utanma duygun varsa özür dile
Yarkadaş'a sosyal medya hesabı üzerinden cevap veren Habertürk sunucusu Kübra Par ise, "Verdiği pek çok kulis haberi yalan çıkan, kariyerini üfürme habercilik üzerine inşa eden Barış Yarkadaş’tan gazetecilik dersi alacak değilim. Önce aç programı izle, itiraz ettiğimi gör. Sonra da bir parça utanma duygun varsa özür dile!" ifadelerini kullandı.

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