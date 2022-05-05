Döne ebe, 16 yıldır annelerin yavrularıyla kavuşmasına tanıklık ediyor

Anne adaylarına hem fiziksel hem duygusal destek sağlıyor

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan ebe Döne Abbasoğlu, mesleğe ilk başladığı yılda bir köyde tek başına ebe olarak çalıştığını, daha sonra aktif olarak eğitim ve araştırma hastanesinde görev yaptığın söyledi. Doğumhanenin, ebelerin çalışma alanı olduğunu dile getiren Abbasoğlu, doğum öncesi süreçte anne adaylarına verdikleri destekleri şöyle anlattı:

"Gebelerimiz doğumhaneye geldiğinde yatış yaparız. Gebelerimizi odasına aldıktan sonra hem gebelik hem anne ve bebeğin iyilik halinin takibini yaparız hem de fiziksel ve duygusal olarak onlara destek oluruz. Bu süreçte gebelerimizin duş ihtiyacını, kasılmalarda daha konforlu olmalarını sağlamasına yardımcı oluruz. Onlarla nefes çalışırız, egzersiz yaparız, sürece dahil olmak için elimizden geleni yaparız. Masajlarla gebelerimizi destekleriz. Doğum sürecinde de doğuma hazırlanması adına, nasıl bir pozisyonda bebeğini karşılayacağı konusunda yardımcı oluruz."