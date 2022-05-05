Döne ebe, 16 yıldır annelerin yavrularıyla kavuşmasına tanıklık ediyor
Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan, kadınların hayatlarının en önemli anlarından doğum sürecinde en büyük destekçisi ebe Döne Abbasoğlu 16 yıllık meslek hayatındaki unutulmaz anları paylaştı.
Uşak'ta bir köyde başladığı ebelik mesleğini 16 yıldır sürdüren Döne Abbasoğlu, meslek hayatı boyunca yüzlerce anne ile bebeğinin kavuşma sürecinde aktif rol alarak unutulmaz anlara şahitlik etti.
Mesleğe Uşak'ın Banaz ilçesinin Corum köyünde 2006'da başlayan evli ve bir kız çocuk sahibi Abbasoğlu, 1 yıl boyunca köydeki gebelere ve bebeklere özveriyle hizmet verdi.
Abbasoğlu, köydeki görevinin ardından 2007'den itibaren hizmetini İstanbul'da Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürdürmeye başladı.
Kadınların, hayatlarının en önemli anlarından doğum sürecinde en büyük destekçisi Abbasoğlu, anne adaylarına doğum öncesi, sırası ve sonrasında yardımcı oluyor.
Severek sürdürdüğü mesleğinde mutlu, sıra dışı ve unutulmaz anlara şahitlik eden Abbasoğlu, her bebeğin sağlıkla doğması için çaba harcadığı süreçte sorunlu doğumlarda hüzünlü anlar da yaşıyor.
Anne adaylarına hem fiziksel hem duygusal destek sağlıyor
AA muhabirinin sorularını yanıtlayan ebe Döne Abbasoğlu, mesleğe ilk başladığı yılda bir köyde tek başına ebe olarak çalıştığını, daha sonra aktif olarak eğitim ve araştırma hastanesinde görev yaptığın söyledi. Doğumhanenin, ebelerin çalışma alanı olduğunu dile getiren Abbasoğlu, doğum öncesi süreçte anne adaylarına verdikleri destekleri şöyle anlattı:
"Gebelerimiz doğumhaneye geldiğinde yatış yaparız. Gebelerimizi odasına aldıktan sonra hem gebelik hem anne ve bebeğin iyilik halinin takibini yaparız hem de fiziksel ve duygusal olarak onlara destek oluruz. Bu süreçte gebelerimizin duş ihtiyacını, kasılmalarda daha konforlu olmalarını sağlamasına yardımcı oluruz. Onlarla nefes çalışırız, egzersiz yaparız, sürece dahil olmak için elimizden geleni yaparız. Masajlarla gebelerimizi destekleriz. Doğum sürecinde de doğuma hazırlanması adına, nasıl bir pozisyonda bebeğini karşılayacağı konusunda yardımcı oluruz."
Doğumdan sonra rollerinin devam ettiğini belirten Abbasoğlu, bebek ile annenin ilk ten temasının çok önemli ve kıymetli olduğunu, bu süreçte de hep annelerin yanında durduklarını anlattı.
Abbasoğlu, emzirmenin başlangıcının da önemine dikkati çekerek, "Bebeklerin anne sütü alması çok önemli. Anne ve bebeğin iyilik halinin olduğu en erken zamanda buluşmasını ve bebeklerin emmesini destekleriz." dedi.