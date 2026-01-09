Dondurucu soğuklar geliyor! Yurt genelinde hazırlıklarınızı yapın...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye genelinde sıcaklıkların hafta sonundan itibaren hissedilir derecede düşeceğini belirterek, dondurucu soğuklar ve kar yağışına karşı uyarıda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son tahminlerden derlenen bilgilere göre, Balkanlar ve Sibirya üzerinden gelmesi beklenen soğuk hava dalgası, pazartesi gününden itibaren yurdu etkisi altına alacak. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların, hafta sonu mevsim normalleri civarına, hafta başıyla birlikte ise azalarak kış değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor.
YAĞIŞ VE KAR KAPIDA
Meteorolojik verilere göre, yarın Marmara ve Ege bölgelerinde sağanak yağış şeklinde başlayacak olan sistem, pazar günü akşam saatlerinden itibaren İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüşecek.
Pazartesi günü itibarıyla soğuk havanın tüm yurda yayılması beklenirken; başta Ankara, Eskişehir, Bolu ve Erzurum olmak üzere pek çok ilde kar yağışının etkili olacağı öngörülüyor.
İSTANBUL'DA POYRAZ VE SOĞUK ETKİLİ OLACAK
İstanbul’da hafta sonu kuvvetli sağanak yağış beklenirken, rüzgarın kuzeyli yönlerden (Poyraz) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların İstanbul’da Pazartesi günü tek haneli rakamlara düşeceği, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur görülebileceği bildirildi.