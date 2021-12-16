Dondurucu soğuk ve kar geliyor! İstanbul Valiliği tarih ve saat verdi: Bu ilçeler dikkat
İSTANBUL Valiliği kentte beklenen kar yağışıyla ilgili açıklamada bulundu. İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi de kar yağacak ilçeleri açıkladı.
İstanbul Valiliği, kentte bugünden itibaren etkili olması beklenen karla karışık yağmur ve kar yağışı için vatandaşları dikkatli olması yönünde uyardı.
Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, kentte 16-21 Aralık tarihleri arasında beklenen hava durumu tahminleri konusunda bilgi verildi.
Açıklamada "Vatandaşlarımızın hava durumunun etkileyeceği durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.
İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tahminlerine göre, İstanbul'da hava bugün ve yarın çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Silivri, Çatalca, Arnavutköy ilçelerinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmurlu geçecek.