Donald Tusk'tan Erdoğan'a yanıt: Sığınmacıları şantaj için kullanılmayın

GÜNEY Kıbrıs'ı ziyaret eden AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü konuşmasına yanıt verdi. Tusk yanıtında sığınmacıların şantaj için kullanılmasını kabul etmeyeceğiz dedi.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Güney Kıbrıs ziyaretine koşut Twitter'dan paylaşımlarda bulundu:

"Türkiye, eylemlerinin bir başka insani felakete yol açması ihtimalinin temel endişemiz olduğunu anlamalı. Ve sığınmacıların silah haline getirilmesini ve bize karşı şantaj yapmak için kullanılmasını da hiçbir zaman kabul etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü tehditleri tümüyle uygunsuzdu."

Turkey must understand that our main concern is that their actions may lead to another humanitarian catastrophe. And we will never accept that refugees are weaponised and used to blackmail us. President Erdogan’s threats of yesterday are totally out of place. — Donald Tusk (@eucopresident) October 11, 2019

​Dün AB'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nın durması çağrılarına ve yaptırım uyarılarına, Recep Tayyip Erdoğan, "Harekatı işgal olarak nitelemeye çalışırsanız, kapıları açarız, 3.6 milyon mülteciyi size yollarız" yanıtını vermişti.

Tusk, Kıbrıs'taki sondaj gerilimiyle ilgili de şu mesajı verdi:

"Avrupa Birliği, Türkiye'nin Kıbrıs adası kıyılarındaki yeni yasadışı sondaj faaliyetleri karşısında (Güney) Kıbrıs'ın arkasında."