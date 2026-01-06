Donald Trump'tan Venezuela açıklaması: Ben bir kralım

ABD Başkanı Donald Trump "Venezuela için çok mutluyum, taktiksel olarak inanılmaz bir operasyondu" dedi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ABD tarafından yakalanmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları sürüyor.

Son olarak basın mensuplarına açıklama yapan Trump, ordusuna övgüler dizdi.

Maduro'nun kendi dansını taklit ettiğini belirten Trump, Venezuela'da gerçekleştirilen operasyonun inanılmaz olduğunu söyledi.

"BEN BİR KRALIM"

"Kimse ABD ile başa çıkamaz. Ben bir kralım. Dünyanın en büyük, ölümcül ve korkunç ordusuna sahibiz" ifadelerini kullanan Trump, sözlerini şöyle sürdürdü:

"VENEZUELA İÇİN MUTLUYUM"

Maduro'nun kötü biri olduğunu da vurgulayan Trump, Venezuela için mutlu olduğunu da belirtti.

"EN KORKULAN EN GÜÇLÜ ORDUYA SAHİBİZ"

Trump, şu ifadeleri kullandı:

Vahşi bir adam. Milyonlarca insanı öldürdü. İnsanlara işkence yaptı. Şuanda radikal solcular insanlara para veriyor. Parayla alınmış insanların kim olduğunu anlıyorsunuz. Çok kaliteli printerlerdan basılmış 'Maduro'ya özgürlük' pankartlarıyla sokağa çıkıyorlar.

Bizim de bu kadar iyi pankart yapanlara ihtiyacımız var. Kim yapıyorsa bunu işe almak istiyorum. Şuanda bu pankartları yapan kişileri bulmak ve Cumhuriyetçi partiye almak istiyorum.

ABD bir şeyi daha başardı. Dünyada en çok korkulan en güçlü orduya sahibiz. Bizle kimse başa çıkamaz. Kimsede bizimki gibi silahlar yok. Tek sorun hızlı üretim yapamıyoruz. 4-5 yıl bekliyorduk. Artık daha hızlı olacağız. Ben kralım. Kimse benim kadar Boeing uçağı satmadı. Tüm satışlara bakın. Kimse benim kadar satamadı. F-35'lerin yapımı da çok uzun sürüyor. Hindistan 68 Apache helikopteri sipariş etti.

"MADURO DANSIMI TAKLİT ETTİ"

Maduro'nun kendi dansını taklit ettiğini de belirten Trump, yaptığı hareketlerle dikkatleri üzerine çekti.