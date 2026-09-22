Donald Trump'tan Putin'e net mesaj: Savaşı bitir

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, bugün 81'inci kez toplandı. ABD'nin New York kentinde düzenlenen Genel Kurul'a üye 193 ülkenin liderleri katıldı.

"Güvenin Yeniden Tesisi ve Dönüşümü Yönetmek" teması etrafında sürdürülecek BM Genel Kurulu için New York'taki BM merkezine gelen ABD Başkanı Donald Trump, gazetecilere konuştu.

"İLERLEME KAYDEDİYORUZ ÜLKEMİZİN DURUMU ÇOK İYİ"

Birleşmiş Milletler'de bulunmak bir onurdur diyen Trump, "İlerleme kaydediyoruz, ülkemiz çok iyi durumda" ifadelerini kullandı.

"SAVAŞI BİTİR"

Trump konuşmasında ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e seslendi. Putin'e dikkat çeken bir çağrıda bulunan Trump, "Savaşı bitir" mesajı verdi.

"BURADA OLMAMANIZ GEREKİRDİ"

Gazetecilerin arasından CNN'in muhabirini gören Donald Trump, "CNN'in burada beni haber yapması beni şaşırttı. Burada olmamanız gerekirdi. Beni haber yapmayacağınızı söylemiştiniz. Beni haber yapmamanız gerekirdi." dedi.