Donald Trump'tan Macron'a NATO yanıtı! Çok nahoş ve aşağılayıcı

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti sözlerine yanıt verdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron İngiltere merkezli Economist dergisine verdiği röportajda ABD'nin NATO'ya danışmadan Suriye'den askerlerini çekmesini eleştirmiş ve "Şu anda yaşadığımız NATO'nun beyin ölümüdür" açıklamasında bulunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump konuyla ilgili bir açıklama yaparak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepki gösterdi. "NATO büyük bir amaç için hizmet ediyor. NATO için böyle bir açıklama yapamazsınız'' diyen Trump Macron'un "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" açıklaması için 'nahoş' ve aşağılayıcı'' ifadesini kullandı.

NATO'ya en çok ihtiyaç duyan ittifak üyesi Fransa

Fransa'nın NATO'ya en çok ihtiyaç duyan ittifak üyesi olduğunu savunan Trump, NATO'dan en az faydalanan ülkenin de ABD olduğunu söyledi. Trump ayrıca Fransa ekonomisinin iyi olmadığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşebilirim

Trump Türkiye'yle ilgili de mesaj verdi. Trump "Türkiye ile ilişkilerimiz iyi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşebilirim" dedi.