HABER /  DÜNYA

Donald Trump'tan Macron'a NATO yanıtı! Çok nahoş ve aşağılayıcı

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti sözlerine yanıt verdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron İngiltere merkezli Economist dergisine verdiği röportajda ABD'nin NATO'ya danışmadan Suriye'den askerlerini çekmesini eleştirmiş ve "Şu anda yaşadığımız NATO'nun beyin ölümüdür" açıklamasında bulunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump konuyla ilgili bir açıklama yaparak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepki gösterdi. "NATO büyük bir amaç için hizmet ediyor. NATO için böyle bir açıklama yapamazsınız'' diyen Trump Macron'un "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" açıklaması için 'nahoş' ve aşağılayıcı'' ifadesini kullandı. 

NATO'ya en çok ihtiyaç duyan ittifak üyesi Fransa

Fransa'nın NATO'ya en çok ihtiyaç duyan ittifak üyesi olduğunu savunan Trump, NATO'dan en az faydalanan ülkenin de ABD olduğunu söyledi. Trump ayrıca Fransa ekonomisinin iyi olmadığını vurguladı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşebilirim

Trump Türkiye'yle ilgili de mesaj verdi. Trump "Türkiye ile ilişkilerimiz iyi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşebilirim" dedi. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan termik santral yasası neden iptal ettiğini açıkladı
Ali Babacan'ın partisine katılacak HDP'li isim kim İsmail Saymaz açıkladı
Memur emekli zammı 1 Ocak 2020'de ne kadar olacak? İşte işçi çiftçi esnaf emekli zammı
CHP'li Yavuzyılmaz'ın iddiası ortalığı karıştırdı: Askeri raporlar parayla satılıyor
Bıkmadı usanmadı! Tam 24 bin şikâyet araması yaptı gözaltına aldılar
NATO toplantısı öncesi ABD Savunma Bakanı Esper'den küstah Türkiye çıkışı
ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray'da paralar çöpe gitti 5’i bir Gomis etmedi
AÖL sınav giriş belgesi alma MEB ekranı açılıyor TC ile giriş
Son deprem Ankara Kızılcahamam'da oldu şiddeti kaç?
Katar'dan Türkiye'ye büyük yatırım! Bankacılık ve emlakta 7 milyar dolar
EYT son haber EYT 2020'de çıkacak mı yeni haber geldi
AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2019 sorgulama
Yorumlar