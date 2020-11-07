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Donald Trump'tan kritik basın toplantısı öncesi bomba paylaşım! Seçimi kazandım...

ABD'de Joe Biden-Donald Trump arasında süren başkanlık yarışında Trump'tan 'Ben bu seçimi kazandım, büyük bir farkla' paylaşımı geldi.

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ABD'de 3 Kasım'da başlayan kritik seçimde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'tan seçime 'hile karıştığı' iddiaları arka arkaya gelmeye devam ediyor. Trump, son paylaşımında yüz binlerce oyun sayımında gözlem yapılmasına izin verilmediğini ve illegal durumlar olduğunu iddia etti.

Trump, bu durumun da birçok eyalette seçim sonucunu değiştireceğini savundu. Donald Trump, gözlemcilerin içeri girilmesine engel olunduğunu belirterek "O saatlerde içeride kötü şeyler oldu. Büyük değişiklikler oldu" yazdı.

Trump saat verdi: 19:30'da toplantı

Öte yandan Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, başkanlık seçimlerinde kritik öneme sahip olan Philadelphia’da bulunan Four Seasons Total Landscaping Otel’de TSİ 19.30’da “büyük” bir basın toplantısı gerçekleştireceğini duyurdu.

Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Ben bu seçimi kazandım, büyük bir farkla!” dedi.

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