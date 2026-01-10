BIST 12.201
DOLAR 43,13
EURO 50,22
ALTIN 6.251,35
HABER /  DÜNYA

Donald Trump'tan İran paylaşımı

Donald Trump'tan İran paylaşımı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Trump "İran özgürlüğü hiç olmadığı kadar arıyor. Biz bu konuda yardım etmeye hazırız" dedi.

Abone ol

İran riyalinin dolar karşısında rekor seviyede değer kaybetmesinin ardınan ekonomik sorunlar nedeniyle pazar ve marketlerde, satıcıların önderliğiyle başlayan gösteriler büyüyerek hükümet karşıtı eylemlere evrildi..

Ülkede 31 il ve 180 şehirde devam eden protestolarda ölü sayısı da her geçen gün yükseliyor.

13 gündür süren eylemlere ilişkin  ABD'den yeni bir açıklama geldi.

"İRAN ÖZGÜRLÜĞÜ HİÇ OLMADIĞI KADAR ARIYOR"

İran'daki kaosla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan ABD Başkanı Donald Trump, şu ifadeleri kullandı:

İran özgürlüğü hiç olmadığı kadar arıyor. Biz bu konuda yardım etmeye hazırız.

ÖNCEKİ HABERLER
Ünlü oyuncu Can Yaman hakkında karar verildi
Ünlü oyuncu Can Yaman hakkında karar verildi
Osimhen şov yaptı! Nijerya yarı finale yükseldi
Osimhen şov yaptı! Nijerya yarı finale yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe'ye tebrik mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe'ye tebrik mesajı
Gazeteci İsmail Saymaz’dan müjdeli haber: İkinci kez baba oldu
Gazeteci İsmail Saymaz’dan müjdeli haber: İkinci kez baba oldu
AK Parti 400 gazeteciyi davet etti: Milletimizin morali bozuluyor
AK Parti 400 gazeteciyi davet etti: Milletimizin morali bozuluyor
Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe kupanın sahibi oldu
Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe kupanın sahibi oldu
Şanlıurfa'da tüp patlaması: 3 kişi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da tüp patlaması: 3 kişi hayatını kaybetti
Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğine fırtına engeli
Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğine fırtına engeli
Silivri cezaevinde anahtar skandalı! Ruşen Çakır aldı Avukat Karakuş mağdur oldu
Silivri cezaevinde anahtar skandalı! Ruşen Çakır aldı Avukat Karakuş mağdur oldu
Matteo Guendouzi, Fenerbahçe kariyerine golle başladı
Matteo Guendouzi, Fenerbahçe kariyerine golle başladı
Terör örgütü YPG/SDG'nin Halep'te yerleşim bölgelerine saldırılarında 23 kişi öldü!
Terör örgütü YPG/SDG'nin Halep'te yerleşim bölgelerine saldırılarında 23 kişi öldü!
Kuzey Kore'den, Putin'e sürpriz mektup! Kim Jong-un resmen ilan etti
Kuzey Kore'den, Putin'e sürpriz mektup! Kim Jong-un resmen ilan etti