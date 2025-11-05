Donald Trump'tan dikkat çeken New York seçimleri açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, New York’ta Demokrat aday Zohran Mamdani’nin kazandığı seçim sonrası yaptığı açıklamada hükümetin 36 gündür kapalı olmasının seçim sonuçlarını etkilediğini belirtti. Federal hükümetin kapanması nedeniyle birçok kurum hizmet veremezken, gıda yardımları ve hava trafiğinde ciddi aksaklıklar yaşanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta Demokrat aday Zohran Mamdani'nin kazandığı belediye başkanlığı seçimi hakkında açıklama yaptı.

"HÜKÜMETİN KAPANMASI SEÇİMDE BÜYÜK BİR ETKEN OLDU"

Trump, "Hükümetin kapanması, seçimde büyük bir etken oldu. Kapanma, düşük gelirli hanelere yönelik gıda yardımlarını, havacılık sektörünü ve hisse senedi piyasalarını kötü etkilemeye başladı" ifadelerini kullandı.

FEDERAL HÜKÜMET 36 GÜNDÜR KAPALI

ABD'de Kongre'nin yeni mali yıl başlamadan önce federal hükümeti finanse edecek geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle hükümet 1 Ekim'den bu yana kapalı bulunuyor.

FEDERAL KURUMLAR HİZMET VEREMİYOR

Ülkede harcama yetkisini kaybeden federal kurumlar faaliyetlerine devam edemiyor. Cumhuriyetçiler ve Demokratlar bütçe üzerinde uzlaşmaya varamazken, taraflar arasındaki görüş ayrılığı kapanmanın süresini uzatıyor.

ABD TARİHİNDE REKOR

Senato'da dün 14'üncü kez yapılan oylamada da geçici bütçe tasarısının kabulü için gereken 60 oy sayısına ulaşılamadı. Hükümetin kapalı kalma süresi, bugün itibarıyla ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk başkanlık döneminde yaşanan rekor kapanmanın süresini aştı.

TRUMP DEMOKRATLARI SUÇLADI

Washington'daki bütçe anlaşmazlığı nedeniyle hükümetin 36 gündür kapalı olması, gündemin en önemli konuları arasında olmaya devam ediyor. Demokratlar sağlık sigortası sübvansiyonlarının süresinin uzatılmasını talep ederken, Cumhuriyetçiler mevcut harcama seviyelerinde herhangi bir değişikliği içermeyen "temiz" bir geçici bütçe tasarısında ısrarcı olmayı sürdürüyor.

Başkan Trump, hükümetin kapanmasından Demokratları sorumlu tutuyor ve Cumhuriyetçilerin sunduğu geçici bütçe tasarısının Kongre'den geçmesi halinde Demokratlarla görüşmeye hazır olduğunu belirtiyor.

Hafta sonu verdiği bir röportajda, hükümetin kapanmasını sona erdirmeye yönelik planının "oylamaya devam etmek" olduğunu ifade eden Trump, Demokratların nihayetinde oy kullanmak zorunda kalacaklarını ifade etti. Trump, Demokratlarla müzakere konusunda, "Yollarını kaybetmiş Demokratlar tarafından şantaja maruz kalarak bunu yapmayacağım." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Trump, Cumhuriyetçilerin Demokratların oyuna ihtiyaç duymadan hükümeti finanse edebilmesi için yasama sürecinde 60 oy gerektiren "filibuster" kuralının da kaldırılmasını istiyor.

Cumhuriyetçiler, Senato'daki 100 sandalyeden 53'üne sahip olarak çoğunluğu ellerinde bulundursa da bütçe gibi yasa tasarılarını geçirebilmek için Demokratların oylarına ihtiyaç duyuyor.

FEDERAL ÇALIŞANLAR İZNE ÇIKARTILDI

Hükümetin kapanmasıyla birçok federal çalışan ücretsiz izne çıkarılırken, ordu, istihbarat birimleri, kamu hastaneleri, havaalanları ve hapishaneler gibi kritik hizmetlerdeki personel çalışmaya devam ediyor.

"Temel personel" kategorisinde yer alan çalışanlar, kapanma süresince maaşlarını alamıyor. Federal hizmetlerde yaşanan aksaklıklar, ulusal parklardan gıda yardımlarına kadar birçok alanda hissediliyor.

GIDA YARDIMLARI KISMEN FİNANSE EDİLECEK

ABD Tarım Bakanlığı, hafta başında, Ek Beslenme Yardım Programı (SNAP) olarak adlandırılan ve yaklaşık 42 milyon kişinin faydalandığı gıda yardım programının devam etmesini zorunlu kılan mahkeme kararının ardından kasım ayı için gıda yardımlarının kısmen finanse edileceğini açıklamıştı.

Ancak ABD Başkanı Trump, dün Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, gıda yardımlarını Demokratların hükümetin açılması yönünde oy kullanması halinde yeniden başlatacaklarını belirtti.

Hava trafiğinde ise kontrolörler ücret almadan görevine devam etse de destek hizmetlerindeki eksiklikler uçuş gecikmelerine yol açıyor. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, dün düzenlediği basın brifinginde, 13 binden fazla hava trafik kontrolörünün maaş almadan çalışmaya devam ettiğini belirtti.

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy de hükümetin bir hafta daha kapalı kalması halinde "kitlesel bir kaos" yaşanacağı ve yeterli hava trafik kontrolörü olmaması nedeniyle hava sahasının bazı bölümlerini kapatmak zorunda kalabilecekleri konusunda uyardı.

KAPANMANIN MALİYETİ ARTIYOR

Ekonomistler, kapanmanın süresi uzadıkça ABD ekonomisine etkisinin derinleşeceği konusunda uyarıyor.

ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), 2018-2019 döneminde yaşanan 35 günlük kapanmanın, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'yı (GSYH) toplam 11 milyar dolar azalttığını ve bunun 3 milyar dolarının kalıcı kayıp olduğunu tahmin ediyor.

Uzun süreli kapanmaların, işletmelerin federal izin ve sertifikalara erişememesi veya federal kredilerden yararlanamaması nedeniyle özel sektör yatırımlarını ve istihdam kararlarını da olumsuz etkilediği belirtiliyor.

Ayrıca kapanma, ekonomik veri takvimini de aksatıyor ve istihdam ile enflasyon gibi kritik verilerin açıklanamaması piyasalardaki belirsizliği artırıyor.