Donald Trump'ın ABD'de ve dünyada dengeleri değiştirecek 7 vaadi!
ABD başkanlık seçim sonucunda resmi olmayan verilere göre Donald Trump ABD'nin yeni başkanı oldu. Kamala Harris'e karşı zafer ilan eden Trump, ilk konuşmasında ABD halkına verdiği sözleri tutacağını söyledi. Trump'ın en önemli 7 vaadi ise ülkede ve dünyada dengeleri değiştirecek cinsten... İşte Trump'ın en önemli 7 vaadi...
ABD'de 5 Kasım'da gerçekleşen başkanlık seçimi sonucunda Demokratlardan Kamala Harris kaybeden taraf oldu. Donald Trump ise ABD'nin yeni başkanı olarak zafer konuşması için sahneye çıkan kişiydi. Zafer konuşması sırasında ABD halkına ve dünyaya ilk mesajlarını veren Trump, sınırları kapatacağını, vergileri düşüreceğini, iklim değişikliği kurallarını gevşeteceğini ve dünyada savaşı bitireceğini söyledi. Trump'ın seçim kampanyası boyunca verdiği 7 önemli vaat kayıtlara geçti.
Trump'ın dengeleri değiştirecek vaatleri ise şu şekildeydi:
1.Düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi
2.Ekonomi, vergi ve gümrükte hamleler
3.Bazı Kongre saldırısı hükümlülerine af
4.Savcı Jack Smith'in kovulması
5.Ukrayna Savaşı'nı bitirmek
6.Kürtaj yasağı yok
7. İklim değişikliği kurallarında gevşeme
İklim değişikliği kurallarında gevşeme
BBC'ye açıklamalarda bulunan uzmanlar, ''ilk gün dışında' gücünü kötüye kullanmayacağını, siyasi rakiplerini hedef almayacağını söyleyen yeni Başkan Trump'ın vaatlerini yorumladı...
DÜZENSİZ GÖÇMENLERİN SINIR DIŞI EDİLMESİ
Trump, kampanya sırasında ABD tarihindeki en büyük "düzensiz göçmenlere yönelik kitlesel sınır dışı hamlesine" girişeceğini söylemişti. Ayrıca, ilk başkanlık döneminde başladığı Meksika sınırındaki duvar inşasını tamamlayacağı sözünü verdi.
ABD'nin güney sınırlarından geçişler, geçen yıl Biden-Harris döneminde rekor seviyelere ulaşmış, bu yıl ise düşmüştü.
BBC'ye konuşan uzmanlar Trump'ın vaat ettiği boyutlardaki sınır dışı işlemlerinin büyük yasal ve lojistik sorunlarla karşılaşacağını ve ekonomik büyümeyi yavaşlatabileceğini söyledi.