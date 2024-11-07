Donald Trump'ın ABD'de ve dünyada dengeleri değiştirecek 7 vaadi!

ABD'de 5 Kasım'da gerçekleşen başkanlık seçimi sonucunda Demokratlardan Kamala Harris kaybeden taraf oldu. Donald Trump ise ABD'nin yeni başkanı olarak zafer konuşması için sahneye çıkan kişiydi. Zafer konuşması sırasında ABD halkına ve dünyaya ilk mesajlarını veren Trump, sınırları kapatacağını, vergileri düşüreceğini, iklim değişikliği kurallarını gevşeteceğini ve dünyada savaşı bitireceğini söyledi. Trump'ın seçim kampanyası boyunca verdiği 7 önemli vaat kayıtlara geçti.