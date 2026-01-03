BIST 11.498
Donald Trump: Kolombiya Devlet Başkanı kıçını kollasa iyi olur

Donald Trump: Kolombiya Devlet Başkanı kıçını kollasa iyi olur

Venezuela'ya düzenlenen operasyona ilişkin basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump, burada Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro'yu hedef alarak "Kokaini üretiyor ve ABD'ye gönderiyor. Dikkatli olmalı" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı hamleler ve açıklamalar ile adından söz ettirmeye devam ediyor. 

ABD, Venezuela'nın başkenti Karakas'ın en az 7 noktasında saldırı düzenlerken operasyonda Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi alıkonuldu. 

Trump, yaptığı açıklamada "ABD, Venezuela ve lideri Başkan Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlemiş ve Maduro ile eşi yakalanarak ülke dışına çıkarılmıştır." dedi. 

BASIN TOPLANTISINDA 'BİZ YÖNETECEĞİZ' DEDİ

Başkan Trump, operasyonun ardından akşam saatlerinde bir basım toplantısı düzenledi.

Trump burada yaptığı açıklamada, "Doğru ve düzgün bir geçiş yapılana kadar bu süreci biz yöneteceğiz. Başka birinin devreye girip aynı durumla karşılaşmasını istemiyoruz." dedi. 

