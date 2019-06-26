Donald Trump ile ikinciye görüştü! Beyaz Saray fotoğrafları tepki topladı!
ABD Başkanı Donald Trump'ı ikinci kez ziyarete giden Kim Kardashian, Beyaz Saray'da çekilen şimdiye kadar görülmemiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlayınca tepki aldı.
Avukat olma hevesiyle staja başlayan Kim Kardashian, tekrar suç işlememeleri için mahkumlara iş eğitimi verilmesi gibi alanlarda yapılacak ceza hukuku reformuna destek vermek için Beyaz Saray’a gitti.
Ziyarete ait kareleri takipçileriyle paylaşan Kardashian; kürsüde konuşma yaparken, ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump ile birlikte otururken ve Beyaz Saray koridorlarında yürürken görülüyor.
Fotoğraflardan birinde ise bir masanın üzerinde poz veren Kardashian, avukatlar Erin Haney ve Jessica Jackson ile birlikte görülüyor. Ancak bu karenin Beyaz Saray’da çekilip çekilmediği net değil.
Kardashian ‘klanı’ ünlü yıldızın karelerine beğeni yağdırırken, bazı takipçileri duruma tepki gösterdi. Bir kullanıcı, “Neden masanın üzerindesin ki?” diye sorarken, bir diğeri “Hukuk okuyarak ciddiye alınmayı istiyorsan masanın üzerinde yatarak poz vermemelisin” dedi.