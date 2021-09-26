Donald Trump ABD'yi kurtarmak için geri döndü! Georgia'da göde gösterisi yaptı
Joe Biden'a karşı seçimi kaybettikten sonra koltuğu terketmemek için uzun uğraşlar veren Donald Trump ABD'yi kurtarmak için geri döndü. Doktorları kötü haber vermezse 2024 seçimlerinde tekrar aday olacağını açıkladı.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Georgia eyaletinin Perry kentinde "Save America" (Amerika'yı Kurtar) mitingi düzenledi. Trump'ın destekçileri mitinge yoğun ilgi gösterdi. Trump, gördüğü ilgi ile iyice coştu...
ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, kendisini 2024 başkanlık adaylığından geri koyabilecek şeyin doktorundan alacağı kötü bir haber olacağını belirtti.
Trump, Real America's Voice isimli televizyon kanalına verdiği mülakatta, 2024 başkanlık seçimlerindeki tekrar adaylık planlarına ilişkin açıklamada bulundu.
Kendisini tekrar aday olmaktan alıkoyacak şeyin ne olduğunun sorulması üzerine Trump, "Hiç beklemiyorum ama doktorumdan kötü haber verecek bir telefon alırsam o zaman aday olmam. Bunlar Tanrı'dan gelen şeyler ancak ben kendimi çok iyi hissediyorum." ifadelerini kullandı.