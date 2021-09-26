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Donald Trump ABD'yi kurtarmak için geri döndü! Georgia'da göde gösterisi yaptı

Donald Trump ABD'yi kurtarmak için geri döndü! Georgia'da göde gösterisi yaptı

Joe Biden'a karşı seçimi kaybettikten sonra koltuğu terketmemek için uzun uğraşlar veren Donald Trump ABD'yi kurtarmak için geri döndü. Doktorları kötü haber vermezse 2024 seçimlerinde tekrar aday olacağını açıkladı.

Donald Trump ABD'yi kurtarmak için geri döndü! Georgia'da göde gösterisi yaptı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Georgia eyaletinin Perry kentinde "Save America" (Amerika'yı Kurtar) mitingi düzenledi. Trump'ın destekçileri mitinge yoğun ilgi gösterdi. Trump, gördüğü ilgi ile iyice coştu...

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Donald Trump ABD'yi kurtarmak için geri döndü! Georgia'da göde gösterisi yaptı

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, kendisini 2024 başkanlık adaylığından geri koyabilecek şeyin doktorundan alacağı kötü bir haber olacağını belirtti.

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Donald Trump ABD'yi kurtarmak için geri döndü! Georgia'da göde gösterisi yaptı

Trump, Real America's Voice isimli televizyon kanalına verdiği mülakatta, 2024 başkanlık seçimlerindeki tekrar adaylık planlarına ilişkin açıklamada bulundu.

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Donald Trump ABD'yi kurtarmak için geri döndü! Georgia'da göde gösterisi yaptı

Kendisini tekrar aday olmaktan alıkoyacak şeyin ne olduğunun sorulması üzerine Trump, "Hiç beklemiyorum ama doktorumdan kötü haber verecek bir telefon alırsam o zaman aday olmam. Bunlar Tanrı'dan gelen şeyler ancak ben kendimi çok iyi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

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