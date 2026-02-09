BIST 13.687
DOLAR 43,61
EURO 51,75
ALTIN 7.012,50
Domuza çarşaf giydirip paylaşan diyetisyen gözaltına alındı

Domuza çarşaf giydirip paylaşan diyetisyen gözaltına alındı

MUĞLA'da bir diyetisyen yaptığı çarşaf giydirilmiş domuz görseli ile tepkilerin hedefi oldu. Gözaltına alınan diyetisyen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MUĞLA’nın Menteşe ilçesinde yaşayan diyetisyen Onur K.'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepkilerin odağı oldu. Onur K., yapay zeka ile oluşturulmuş, kadın çarşafı giydirilmiş domuz görselini şu sözlerle paylaştı:

-"Yapay zekanın yaratıcılığı insanın hayal gücünün ötesine geçmeye başladı bence, oturup şöyle bir tablo çizebilsem kendimle gurur duyardım. Çok beğendiğim için paylaşıyorum"

Domuza çarşaf giydirip paylaşan diyetisyen gözaltına alındı - Resim: 0

Tepkiye sebep olan paylaşım sonrası Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Diyetisyen Onur K., polis ekipleri tarafından Yenice Mahallesi’ndeki evinde gözaltına alındı. Diyetisyenin dizüstü bilgisayarı ile cep telefonlarına el konuldu. Onur K. yurt dışı çıkış ve adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 

