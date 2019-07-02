Dominik Cumhuriyeti'nde skandal! Survivor'ın çekildiği yerde ölü sayısı 12'ye yükseldi
Acun Ilıcalı'nın Survivor yarışması nedeniyle adını sıklıkla duyduğumuz Dominik Cumhuriyeti'nde şüpheli ölümlerin ardı arkası kesilmiyor.
Karayiplerdeki Hispanyola adasında yer alan Dominik Cumhuriyeti, nedeni belli olmayan ölümlerle sarsıldı. Son olarak kızlarıyla birlikte Dominik'e tatile giden 46 yaşındaki Khalid Adkins ismindeki bir adamın ölümü de, yerli halkı iyice korkutmaya başladı.
Neden öldü?: Khalid Adkins, hastalandıktan sonra böbrek yetmezliğinden hayatını kaybetti. FBI, art arda ölen vatandaşların metil alkol veya böcek ilacı ile bulaşmış bir virüs yüzünden olabileceğini düşünüyor.
Turizm adeta çakıldı: Dominik'te yaşanan bu gizemli ölümler ve hastalanan kişi sayısının artmasından sonra turizmde yüzde 74 düşüş görüldü.
Khalid'in kız kardeşi ise, olayla ilgili "Khalid'i Santo Domingo'ya transfer ettiler ve hastanede nefes almasının kötü olduğunu ve böbreklerinin çalışmadığını söylediler" şeklinde konuştu.