Dominik Cumhuriyeti'nde skandal! Survivor'ın çekildiği yerde ölü sayısı 12'ye yükseldi

Dominik Cumhuriyeti'nde skandal! Survivor'ın çekildiği yerde ölü sayısı 12'ye yükseldi

Acun Ilıcalı'nın Survivor yarışması nedeniyle adını sıklıkla duyduğumuz Dominik Cumhuriyeti'nde şüpheli ölümlerin ardı arkası kesilmiyor.

Dominik Cumhuriyeti'nde skandal! Survivor'ın çekildiği yerde ölü sayısı 12'ye yükseldi - Sayfa 1

Karayiplerdeki Hispanyola adasında yer alan Dominik Cumhuriyeti, nedeni belli olmayan ölümlerle sarsıldı. Son olarak kızlarıyla birlikte Dominik'e tatile giden 46 yaşındaki Khalid Adkins ismindeki bir adamın ölümü de, yerli halkı iyice korkutmaya başladı.

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Dominik Cumhuriyeti'nde skandal! Survivor'ın çekildiği yerde ölü sayısı 12'ye yükseldi - Sayfa 2

Neden öldü?: Khalid Adkins, hastalandıktan sonra böbrek yetmezliğinden hayatını kaybetti. FBI, art arda ölen vatandaşların metil alkol veya böcek ilacı ile bulaşmış bir virüs yüzünden olabileceğini düşünüyor.

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Dominik Cumhuriyeti'nde skandal! Survivor'ın çekildiği yerde ölü sayısı 12'ye yükseldi - Sayfa 3

Turizm adeta çakıldı: Dominik'te yaşanan bu gizemli ölümler ve hastalanan kişi sayısının artmasından sonra turizmde yüzde 74 düşüş görüldü.

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Dominik Cumhuriyeti'nde skandal! Survivor'ın çekildiği yerde ölü sayısı 12'ye yükseldi - Sayfa 4

Khalid'in kız kardeşi ise, olayla ilgili "Khalid'i Santo Domingo'ya transfer ettiler ve hastanede nefes almasının kötü olduğunu ve böbreklerinin çalışmadığını söylediler" şeklinde konuştu.

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