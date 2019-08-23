Domates Festivali'nde domatesi en hızlı yiyebilmek için yarıştılar



Boyabat Belediyesi ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından 3'üncü kez 'Domates Festivali' gerçekleştirildi. Festivalde 'domatesi en hızlı yeme yarışması' yapıldı. Yarışmaya katılanlar, verilen domatesleri 3 dakikada bitirmeye çalıştı. Yarışmada, 'çocuklar kategorisi'nde, belirlenen sürede 1 kilo domates yiyen Kemal Çadırcıbaşı (13) birinci oldu.