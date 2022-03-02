Domates elde kaldı! Kilosu 25 liradan bakın kaça düştü

RUSYA’nın Ukrayna’ya saldırıları nedeniyle meyve ve sebze fiyatlarında düşüş yaşandı. Domates elde kalırken fiyatı 1 hafta içerisinde 20-25 liradan 4 liraya kadar geriledi.

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Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları 7. günde de devam ediyor. Saldırılar nedeniyle sebze ve meyveler ise Türk tüccarların elinde kaldı. Türkiye’nin narenciye ve domatesinin büyük bir bölümünün ihraç edildiği Rusya ve Ukrayna’da yaşanan saldırılar nedeniyle ürünlerin fiyatları da yüzde 60 oranında düştü.

Domates yüklü tırlar sınır kapılarından dönerken geçen haftalarda 15-20 liradan satılan domates bugün Adana Vedat Dalokay Hal Kompleksi’nde 4 ile 7 lira arasından satılıyor. Portakal 2, mandalina 1 lira 75 kuruş, enterdonat limon 4, mayer limon ise 60-70 kuruştan alıcı buluyor.

“Domates geçen hafta 25 liraydı”

Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, İhlas Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, savaşın tüccarı vurduğunu söyledi. Batman, “Geri dönen tırlarımız oldu ve bu ürünler iç piyasaya girdi. İç piyasanın bunu kaldırması mümkün değil. Geçen hafta 25 liraya kadar çıkan domates şimdi 4 ile 7 lira arasında. Bu da üreticiyi de mağdur ettiği gibi ihracat yapan arkadaşlarımızı zora soktu” diye konuştu. Fiyatların daha da düşeceğini aktaran Batman, “Bu ürünler zaten savaş bölgelerine gidiyordu ancak şu anda gitmiyor. Fiyatlar daha da aşağı çekilecek. Vatandaşı fiyatlar sevindirecek ancak marketlerin denetim altına girmesi lazım. Ürünler eğer hale girerse bu da denetlenirse fiyatlar düşer. Eğer denetim olmazsa vatandaşlar yine fahiş fiyatlardan ürün alacak” dedi.