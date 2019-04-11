Domaniç Belediye Başkanı'ndan çiftleşen kurbağalar için alt geçit projesi
KÜTAHYA Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, yaklaşık 5 bin yıldır çiftleşmek için göç eden kurbağaların Domaniç-İnegöl karayolunda ölmesine daha fazla dayanamayarak çözüm önerisinde bulundu.
Kocayayla mevkisinden Ormandan Palazoğlu Göleti'ne üremek için göç eden kurbağalar, önündeki en tehlikeli engel olan Domaniç-İnegöl karayolundan geçmek zorunda kalıyorlar. Birbirlerinin sırtına binerek yolculuklarını gerçekleştiren kurbağaların çoğu, bu karayolunda hayatını kaybediyor.
Olaya daha fazla sessiz kalamayan Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünün 2010 yılında, Seyitömer Höyüğü'nde yürüttüğü kazılarda, bir kurbağanın sırtına binmiş iki yavru kurbağa figürlü kap bulunduğunu ve 5 bin yıl öncesine ait "ryton" diye bilinen kaptaki figürün, kurbağaların ilkbahar aylarındaki çiftleşme döneminde gruplar halinde araziye dağılmalarıyla ilgili olduğunu anlattı.
Öte yandan kurbağaların 5 bin yıldır üreme göçünün sürdüğünü belirten Ertürk, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, nisan ayının ilk haftasından itibaren kurbağaların üremek için gölete göç gerçekleştirdiğini söyledi.
Karayollarına başvurulacak
Ayrıca kurbağaların yoldan geçişlerinde araçlar tarafından ezilmesi sonucu telef olmasına üzüldüklerini ve bu konuda Karayollarına başvuracaklarını söyleyen Ertürk, "KGM'nin tünel şeklinde alt geçitler yapması, bu canlıların telef olmalarını önleyecektir" dedi.