Dolunay Soysert ile Aydın Erdem arasında yasak aşk iddia edilmişti! Erdem cephesinden yanıt...
Ünlü iş insanı Aydın Erdem'in eşi Beyhan T.'yi Dolunay Soysert ile aldattığı öne sürülmüştü. Beyhan T., 50 milyon TL maddi ve manevi tazminat talep ederken Aydın Erdem'den de konuya ilişkin açıklama geldi.
EŞİ İHANETE UĞRADIĞINI AÇIKLADI
Beyhan T., Konda Araştırma ve Danışmanlık Şirketi'nin Yönetim Kurulu Başkanı, eşi Aydın Erdem’in oyuncu Dolunay Soysert ile ilişkisini duyurdu. Beyhan T., avukatı aracılığıyla İstanbul 4. Aile Ceza Mahkemesi’ne başvuruda bulunarak, 2006 yılında evlendiklerini ve 2 çocuk sahibi olduklarını belirtti. Dilekçede, Erdem'in Dolunay Soysert ile birlikte yaşadığı ve hatta tatillere gittikleri öne sürüldü. Ayrıca, Erdem’in yıllarca aile masraflarını Beyhan T.’nin üzerine bıraktığı iddia edildi.
AYDIN ERDEM'DEN YANIT GELDİ
Beyhan T.'nin dilekçesinde yer alan iddialar, Aydın Erdem'in sosyal medyada yaptığı açıklamalarla karşılık buldu. Erdem, dört yıldır ayrı yaşadıklarını ve evliliklerinin fiilen sona erdiğini ifade etti.
Ayrıca, boşanma sürecinin üçüncü kişilerle ilişkilendirilmesinin gerçek dışı olduğunu belirtti ve Beyhan T.’nin kendisine yönelik psikolojik ve ekonomik şiddet uyguladığını savundu.