Dolunay Soysert ile Aydın Erdem arasında yasak aşk iddia edilmişti! Erdem cephesinden yanıt...

EŞİ İHANETE UĞRADIĞINI AÇIKLADI

Beyhan T., Konda Araştırma ve Danışmanlık Şirketi'nin Yönetim Kurulu Başkanı, eşi Aydın Erdem’in oyuncu Dolunay Soysert ile ilişkisini duyurdu. Beyhan T., avukatı aracılığıyla İstanbul 4. Aile Ceza Mahkemesi’ne başvuruda bulunarak, 2006 yılında evlendiklerini ve 2 çocuk sahibi olduklarını belirtti. Dilekçede, Erdem'in Dolunay Soysert ile birlikte yaşadığı ve hatta tatillere gittikleri öne sürüldü. Ayrıca, Erdem’in yıllarca aile masraflarını Beyhan T.’nin üzerine bıraktığı iddia edildi.