Doludan kaçan hayvanlar uçurumdan yuvarlanıp telef oldular

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Doludan kaçan hayvanlar uçurumdan yuvarlanıp telef oldular

Erzurum’un Horasan ilçesinde şiddetli doludan kaçan 22 büyükbaş hayvan, yaklaşık 150 metreden düşerek telef oldu.

Doludan kaçan hayvanlar uçurumdan yuvarlanıp telef oldular - Sayfa 1

Edinilen bilgilere göre olay, Horasan ilçesine bağlı Pirali köyünde meydana geldi. Cüneyt Karataş Güler’in sahibi olduğu büyükbaş hayvan sürüsü, şiddetli dolu ve rüzgarın başlamasıyla birlikte karanlık alanda koşuşturmaya başladı. 

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Doludan kaçan hayvanlar uçurumdan yuvarlanıp telef oldular - Sayfa 2

Hayvanlar toplu olarak koşmaya başlayınca çoban hayvanların önüne geçmeye çalışsa da başaramadı. 

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Doludan kaçan hayvanlar uçurumdan yuvarlanıp telef oldular - Sayfa 3

Hayvanlar 150 metrelik uçurumdan hep birlikte aşağı düşerek telef olurken bir hayvan ise canlı kaldı. Canlı kalan hayvan vinç yardımıyla kurtarıldı. 

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Doludan kaçan hayvanlar uçurumdan yuvarlanıp telef oldular - Sayfa 4
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