Doludan kaçan hayvanlar uçurumdan yuvarlanıp telef oldular

Edinilen bilgilere göre olay, Horasan ilçesine bağlı Pirali köyünde meydana geldi. Cüneyt Karataş Güler’in sahibi olduğu büyükbaş hayvan sürüsü, şiddetli dolu ve rüzgarın başlamasıyla birlikte karanlık alanda koşuşturmaya başladı.