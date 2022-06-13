Dolmuş sapığı! Önünde oturan kızı taciz etti kameraya yakalanınca 'çekme' deyip kaçtı

Ağlamaktan halim kalmadı, yanına kâr kalmasın

Tacize uğradığını iddia eden genç, “Lütfen bu pisliği yayınlar mısınız? Bugün Serdivan dolmuşunda fiziksel taciz etti. Şikâyet ettim. Bulunması için lütfen destek verin. Herkes görsün tanısın, bunun gibiler yüzünden artık evimizden annemize bile gidemeyecek miyiz?