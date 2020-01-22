Dolmabahçe Sarayı'nın duvarından asırlık gazete çıktı
Sultan V. Mehmed Reşad döneminde Dolmabahçe Sarayı'nın bakım onarım çalışmaları sırasında, duvara bir erkek portresi çizildiği ve 1917 tarihli gazete kupürlerinin dolgu malzemesi olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Osmanlıca ve Fransızca yazılı haberlerin olduğu gazete kupürlerinde ise Osmanlı'nın ilk uçakları olan 'Osmanlı' ve 'Prens Celaleddin' uçaklarının 40 dakikalık seferlerini başarıyla gerçekleştirdiğini yazıyor.
Milli Saraylar İdaresine bağlı Dolmabahçe Sarayı'nın Süfera Salonu'nda devam eden restorasyon çalışmaları sırasında, duvar sıvasının altından asırlık gazete parçaları çıktı.
Osmanlıca ve Fransızca gazete parçalarının, Sultan V. Mehmed Reşad döneminde gerçekleştirilen onarım sırasında dolgu malzemesi olarak kullanıldığı tespit edildi.
Osmanlıca gazete sayfalarının okunabilen kısımlarında Osmanlı Devleti'nin ilk iki uçağı 'Osmanlı' ve 'Prens Celaleddin' hakkında bilgi verilirken, 'Prens Celaleddin' uçağının Beyrut'tan Şam'a yaptığı uçuşun sorunsuz olarak gerçekleştirildiği bildiriliyor.
Gazetenin basım tarihinin, 1910'lu yılların başına denk geldiği düşünülürken, dolgu malzemesi olarak kullanılan Fransızca gazetenin ise okunabilen bir köşesinde 1917 tarihi görülüyor.