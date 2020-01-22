Dolmabahçe Sarayı'nın duvarından asırlık gazete çıktı

Osmanlıca gazete sayfalarının okunabilen kısımlarında Osmanlı Devleti'nin ilk iki uçağı 'Osmanlı' ve 'Prens Celaleddin' hakkında bilgi verilirken, 'Prens Celaleddin' uçağının Beyrut'tan Şam'a yaptığı uçuşun sorunsuz olarak gerçekleştirildiği bildiriliyor.