Dolmabahçe Sarayı'nda yangın çıktı

İSTANBUL Dolmabahçe Sarayı'nda içerisinde bulunan parke atölyesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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Dolmabahçe Sarayı'da selamlık bölümünde bulunan tarihi eserlerin restore edildiği marangozhanede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Görevli personel durumu fark ederek itfaiye ekiplerine haber verdi. Çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Beşiktaş’ta bulunan Dolmabahçe Sarayı’nın parke atölyesinde saat 08.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın sonrası çalışanların ihbarıyla olay yerine tedbir amaçlı çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ve çalışmaları sonucu kısa sürede büyümeden söndürülürken, Dolmabahçe Sarayı’nda kısa süreli yangın paniği yaşandı.