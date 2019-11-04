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Dolar/TL yeni haftanın ilk gününde 5.70 altını zorluyor

Yeni haftanın ilk gününde dolar/TL 5.70 altını zorluyor. Bugün yıllık yüzde 8'li seviyelere inmesi beklenen tüketici enflasyonunun izlenecek.

Dolar/TL,  Fed'in faiz indirdiği geçen hafta 5.75 altına inip 5.70 altını zorladıktan sonra Türkiye'nin PMI verisinin beklentilerden kötü gelmesi ve ABD tarım dışı istihdam verisinin güçlü gelmesiyle 5.73 seviyesini zorlamıştı ancak cuma akşamı açıklanan Fitch raporuyla TL pozitif ayrışmaya başladı.

Dolarda son durum

Euro ise 6,35 seviyesinden işlem görüyor. 

Fitch'in Türkiye'nin notunu yükseltmesi

Fitch, Türkiye'nin not görünümünü negatiften durağana çekerek iyileşmeye işaret ederken, Türkiye'nin dolar borçlanması açısından önemli olan 2019 yılı büyüme tahminini de yüzde eksi 0,3'ten revize etti ve pozitif olarak yüzde 0,8'e yükseltti.

Fitch, iyileştirmeye gerekçe olarak aşağı yönlü risklerde rahatlama olduğunu faizlerin indirilmesine rağmen TL'nin değerlenmesi ve ABD'nin yaptırımları rafa kaldırmasını gösterdi.

Enflasyon verisi

Enflasyon cephesinde beklentiler aylık yüzde 2.2, yıllık yüzde 8.5 civarında. Çekirdek enflasyonun ise yüzde 7'lere inmesi bekleniyor. Dışarıda ise küresel PMI verileri piyasaların en önemli gündem maddeleri arasında. Enflasyon verisinin ardından ise aralık ayında 2019 içinde son kez toplanacak TCMB PPK'nın faiz kararı izlenecek.

Analistlerin değerlendirmesi

Analistler, küresel ölçekte sıkı para politikasının bırakılması, Fed başta olmak üzere likiditeyi artıracak faiz indirimleri, Brexit riskinin azalması ve Çin-ABD ticaret geriliminin çözümüne dair iyimser havanın da TL gibi gelişmekte olan ülke paralarına yardımcı olduğunu belirtiyor.

Altında son durum

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