Dolar/TL kuru resmen çıldırdı! 8.39 seviyesini gördü, piyasalar alt üst oldu

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın yerine Şahap Kavcıoğlu'nun getirilmesinin ardından dolar/TL resmen fırladı. Dolar TL karşısında yüzde 15'lik bir yükselişle 8.39 seviyesini gördü. Euro 9.93 TL'yi, gram altın 470.639 TL'ye kadar yükseldi.Abone ol
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda başkan değişikliği sonrasında Dolar/TL 'de yükseliş kaydedildi. Asya piyasalarındaki hareketlilikle Dolar/TL kotasyonu yüzde 15 yükselişle 21 Mart 21.30 sıralarında 8,35 seviyesinin üzerini gördü.
Son durum
Bloomberg'de yer alan son verilere göre ise 8.39’u gören dolar, 8.12 seviyesine geriledi.
Yükseliş Euro ve gram altına da yansıdı. Gram altının 470 TL seviyesini, Euro'nun ise 9,93 seviyesini gördüğü belirtildi.
Dolar/TL kuru geçen haftayı 7,21 seviyesinde kapatmıştı.