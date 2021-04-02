Dolar/TL kuru 8 liranın altını zorluyor Türk lirasında pozitif ayrışma

Küresel piyasalarda risk iştahı gelişen ülke kurlarını da desteklerken Türk lirasında pozitif ortamın etkileri hissediliyor. 3 gün önce 8.44'ü göre Dolar/TL kuru 8.04 sevilerine kadar geriledi.

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Küresel piyasalarda risk iştahı gelişen ülke kurlarını da desteklerken Türk Lirası'nda pozitif ortamın etkileri hissediliyor. Türk Lirası'nda 3 gündür devam eden düşüş ivmesi yüzde 3'lük primi beraberinde getirdi.

Küresel piyasalardaki risk iştahıyla gelişen ülke kurlarında pozitif bir seyir görülürken, pozitif ayrışan Türk Lirası gelişen ülke kurlarında yükselişe öncülük etti. Dolar/TL kurunda seansın sabah bölümünde yüzde 1 düşüşle 8,04'ün altı test edildi. Bloomberg Dolar Endeksi'nde ise yatay bir seviye kaydedildi.

Risk primi de 460 seviyesinin altını görürken, gösterge tahvil faizi yüzde 19,15 seviyesinde.

TCMB Başkanı Kavcıoğlu sıkı duruş mesajlarını yineledi

Son günlerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun sıkı duruş konusundaki mesajları dikkat çekti. Bankanın olağan genel kurulunda yaptığı konuşmada verdiği sıkı duruş mesajlarını, yatırımcı toplantısında da yineledi.

Kavcıoğlu, Perşembe günü bir araya geldiği yerli yatırımcılara, “önümüzdeki dönemde para politilkası yaklaşımı değerlendirilirken, kurumların ve bunların devamlılığının esas alınması gerektiğine inandığı” mesajını verdi.

Toplantıya katılan bir kaynağın Bloomberg’e verdiği bilgiye göre Kavcıoğlu, enflasyon ve enflasyon beklentilerinin yüksek seviyelerde olduğu, bu durumun sıkı bir para politikası duruşu gerektirdiğini belirtti.

Kavcıoğlu’nun TCMB’nin enflasyon hedeflemesi rejimini bütün unsurlarıyla uygulamaya devam edeceğini belirttiğini aktaran kaynak, TCMB Başkanı’nın enflasyonu yüzde 5’e indirme hedefine sıkı sıkıya bağlı olduklarını ifade ettiğini belirtti.

Döviz mevduatlarında hızlı düşüş

TCMB'nin son verileri görev değişimini takip eden haftada döviz mevduatlarında hızlı düşüş olduğuna işaret etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda (TCMB) yaşanan görev değişimi sonrasında Döviz mevduatlarında yaşanan düşüş Mayıs 2018'den sonraki en hızlı düşüş olarak kaydedildi.

TCMB verilerine göre 26 Mart haftasında bireylerin döviz mevduatları 7,2 milyar dolar, tüzel kişilerin ise 1,7 milyar dolar gerileme kaydetti.

Parite etkisinden arındırılmış veriye bakıldığında düşüş ise 8,1 milyar dolar olarak izlendi. Bu veri setine göre gerçek kişilerin döviz mevduatları 6,7 milyar dolar, tüzel kişilerin ise 1,4 milyar dolar geriledi.