Dolar/TL haftaya rekor kırarak başladı! Kur 8.40'a dayandı

Dolar/TL yeni haftaya 8.3989 TL ile rekor tazeleyerek başladı. Piyasada gözler hafta içi açıklanacak enflasyon verisinde olacak.

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Yurt içi piyasalarda enflasyon rakamları öncelikli takip edilecek gelişmelerin başında yer alırken, ABD’de seçim, faiz kararı ve istihdam verileri haftanın en önemli gündem maddeleri olacak.

8.39’u aşarak tarihi zirvesini yeniledi

Geçtiğimiz haftayı 8.34 TL seviyelerinden kapatan dolar, bu sabah 8.3678 TL ile güne başladı. Dolar/TL gün içinde 8.39’u aşarak tarihi zirvesini yeniledi. Euro 9.77 TL'den işlem görürken, sterlin ise 10.80-10.81 TL bandında seyrediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon verilerini 3 Kasım Salı günü saat 10.00’da açıklayacak.

Fed faiz kararını açıklayacak

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ve ardından Başkan Jerome Powell tarafından düzenlenecek basın toplantısı yakından izlenecek. Piyasalarda Fed’den bir faiz hamlesi gelmesi beklenmiyor. Analistler faizin yüzde 0,25 seviyesinde tutulacağını düşünüyor.

Fed kararı 5 Kasım Perşembe günü saat 22.00’de açıklanacak, Powell’ın basın toplantısı ise 22.30’da başlayacak. Aynı gün saat 15.00’te İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı da gelecek. Piyasalar BoE’den de bir faiz hareketi beklemiyor.