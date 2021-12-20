Dolarla birlikte Halk TV sunucusu Şirin Payzın'ın yüzü de düştü

Dolar/TL'de yaşanan sert düşüşün haberini duyururken ilginç hareketler sergileyen Halk TV sunucusu Şirin Payzın, "Bu akşam saatlerinde yapılan açıklama bir anda dövizin aşağı çekilmesine neden oldu" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yeni finansal alternatiflerin ve ekonomik tedbirlerin devreye alındığını açıkladı. Bu açıklamaların ardından dolar/TL'de sert düşüş yaşandı.

Haberi duyururken ilginç hareketler sergileyen Halk TV sunucusu Şirin Payzın, "Bu akşam saatlerinde yapılan açıklama bir anda dövizin aşağı çekilmesine neden oldu" dedi. Payzın'ın hareketleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.