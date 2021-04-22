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Doların ateşi çıktı Euro yeniden 10 lirayı aştı! Gram altın da yükseliyor

Döviz kurları dünkü yükselişini bugün de sürdürüyor. Dolar 8,27, euro ise 9,96 liradan günü açtı. Ancak kısa sürede euro 10,01 lira, dolar ise 8.31 lira seviyesini geçti. 

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ABD tahvil faizlerindeki düşüş beklentisiyle dolar birçok para birimi karşısında gerilerken, TL negatif seyirde devam ediyor. İstanbul serbest piyasada saat 10.50 itibariyle dolar 8,31, euro 10,01, sterlin ise 11,58 liradan işlem görüyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,18 lira, euronun satış fiyatı ise 9,84 lira olmuştu.

Altın fiyatları da yükselişte. Dün 466 lira olan gram altın bugün 478 liradan satılıyor. Çeyrek altın 784, tam altın 3 bin 110 liradan işlem görüyor. Türkiye'nin risk primi 408 baz puandan işlem görürken gösterge tahvil faizi de yüzde 18,09 seviyesinde.

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