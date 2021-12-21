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Dolarda yüzde 20'ye yakın düşüş oldu! 21 Aralık piyasalarda son durum dolar 13,50 lira seviyesinde

Dolarda yüzde 20'ye yakın düşüş oldu! 21 Aralık piyasalarda son durum dolar 13,50 lira seviyesinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının hemen ardından piyasalarda şok düşüşler yaşandı. Açıklamalar öncesinde 18.3674'ten işlem gören Dolar/TL değer kaybederek 12.2756'ya kadar geriledi. 20 liraya ulaşan Euro/TL kuru da 14.07'ye kadar indi.

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Dün 18 seviyesini aşarak rekor kıran Dolar/TL kabineden çıkan TL'yi özendirici önlemlerin ardından hızlı bir düşüş kaydetti. Kurda 12,2756 seviyesi görüldü.  Dolar kuru salı günü sabah saatlerinde yüzde 1,6 yükselişle 13,52 seviyesinde bulunuyor. Euro ise 15,22 seviyesinde bulunuyor.

Dolar kurundaki düşüşe rağmen Türkiye’nin kredi temerrüt risk primi ve 10 yıllık tahvil faizlerinde bir gerileme görülmedi. 

"Cumhurbaşkanının açıklaması sonrasında 1 milyar dolar bozduruldu"

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı TL mevduata 'kur farkı' sistemine kamu ve özel bütün bankaların dahil olabileceğini söyledi. Çakar açıklamasında, "Cumhurbaşkanının açıklaması sonrasında şu ana kadar 1 milyar dolar bozduruldu." dedi. Habertürk TV'de Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan Çakar, kamu ve özel, bütün bankaların dahil olabileceğini söylediği sistemi şöyle anlattı: “Sabah bizim şubeye geldiğinizde sizin 100 bin dolarınız olsun. Size belli bir vade vereceğiz. Buradaki vade konusu sizin tercihiniz çerçevesinde şekillenecek husus. O vade sonuna geldiğinde kur hangi seviyedeyse biz o günkü kurdan paranızı değerlendiriyor olacağız. Vade sonundaki faizli bakiyenizle o günkü kur seviyesinde paranızın geldiği noktada hangisi yüksekse onu alacaksınız. Yabancı para mevduatınız bozdunuz bugünkü kurdan yine belli bir vadeyle o ürünü aldınız. O ürünün vade tarihindeki kur bugünkü kur ya da o zamanki kur hangisi yüksekse o zamanki kurdan paranızı alırsınız.”

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