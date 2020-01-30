Dolarda yükseliş trendi! FED kararı sonrası dolarda son durum

Gece saatlerinde 5.96 liranın üzerine tırmanan dolar yeni güne 5.9642'den başladı.
Yılın ilk faiz kararını açıklayan ABD Merkez Bankası (FED), beklendiği üzere politika faizini değiştirmeyerek yüzde 1.50-1.75 aralığında sabit tuttu. Karar sonrası dolarda önemli bir hareketlilik yaşanmadı.
Dolarda son durum
Koronavirüs piyasaları tehdit ediyor
Ancak Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgınıyla ilgili haber akışı tüm gelişmekte olan ülke para birimleri gibi Türk Lirası'nda da hafif bir değer kaybı yaşanmasına yol açıyor.
Dolarda yükseliş trendi
TL haftanın ilk iki gününde 5.94-5.95 lira aralığında hareket ettikten sonra dün 5.95'i aştı. Gece saatlerinde ise 5.96 seviyesini de geçti.
Altında son durum
Çeyrek altın: 491,47 Lira - Yarım altın: 982,55 Lira - Gram altın: 303,17 Lira
Cumhuriyet altını: 2.022,00 Lira
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Ekrem İmamoğlu tatil eleştirileri için bakın ne dedi