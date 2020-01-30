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Dolarda yükseliş trendi! FED kararı sonrası dolarda son durum

Gece saatlerinde 5.96 liranın üzerine tırmanan dolar yeni güne 5.9642'den başladı.

Yılın ilk faiz kararını açıklayan ABD Merkez Bankası (FED), beklendiği üzere politika faizini değiştirmeyerek yüzde 1.50-1.75 aralığında sabit tuttu. Karar sonrası dolarda önemli bir hareketlilik yaşanmadı.

Dolarda son durum

Koronavirüs piyasaları tehdit ediyor

Ancak Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgınıyla ilgili haber akışı tüm gelişmekte olan ülke para birimleri gibi Türk Lirası'nda da hafif bir değer kaybı yaşanmasına yol açıyor.

Dolarda yükseliş trendi

TL haftanın ilk iki gününde 5.94-5.95 lira aralığında hareket ettikten sonra dün 5.95'i aştı. Gece saatlerinde ise 5.96 seviyesini de geçti.

Altında son durum

Çeyrek altın: 491,47 Lira - Yarım altın: 982,55 Lira - Gram altın: 303,17 Lira

Cumhuriyet altını: 2.022,00 Lira

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